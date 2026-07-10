"Фрейя" – это европейский проект под председательством Украины. Об этом президент Зеленский заявил во время беседы с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Когда Украина получит собственную антибаллистическую систему?

Глава государства рассказал, что в ближайшее время во Франции состоится первая встреча, на которой представят проект.

Украина планирует собрать лидеров государств, оборонные компании и партнеров, чтобы заручиться их поддержкой и совместно запустить производство системы.

Президент отметил, что Украина способна создать такую систему самостоятельно, но на это ушли бы годы. Зато благодаря международной антибаллистической коалиции реализовать проект можно значительно быстрее.

Если лидеры, их производственные возможности и их компании поддержат "Фрейю" – она начнет функционировать, ну, в ближайшее время,

– сказал политик.

По словам Зеленского, создание современной противоракетной системы является одним из главных приоритетов Украины. Он выразил надежду, что "Фрейя" поможет лучше защитить украинское небо, а в будущем этой разработкой смогут пользоваться и европейские партнеры, поддерживающие Украину.

Напомним, что Дональд Трамп разрешил Украине самостоятельно производить системы Patriot. Кроме того, в ближайшие дни Киев получит от США новый пакет ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Также продолжаются переговоры с европейскими партнерами о новых поставках.

Зеленский заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с японской компанией Mitsubishi, которая по американской лицензии производит ракеты для систем Patriot.