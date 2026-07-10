Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Путін обрав таку тактику і що може зупинити виробництво російських ракет швидше, ніж довге нарощування запасів протиракет.

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Путін б'є балістикою з коліс

Росія розуміє, що протиракет для збиття балістики у світі фізично небагато, тому намагається використати цей дефіцит. Кремль може не чекати накопичення великих запасів, а запускати по Україні ті балістичні ракети, які вже є в наявності. Така тактика має створити постійний тиск на українську ППО і на партнерів, які не встигають швидко закрити потребу в перехоплювачах.

Це Путін, він панікує, і ця стратегія ще деякий час працюватиме,

– зазначив Подоляк.

Проблема не лише в кількості ракет PAC-3 до Patriot, виробництво яких потребує часу. Швидший шлях для партнерів - перекрити Росії доступ до компонентів, без яких вона не може виготовляти "Калібри", "Іскандери", "Циркони", "Онікси" та "Кинджали". Йдеться про мікрочіпи й іншу електроніку, яка потрапляє до Росії через посередників.

Росія не виготовляє "Калібри", "Іскандери", "Циркони", "Онікси" і "Кинджали" зі своїх матеріалів,

– наголосив радник ОП.

За його словами, більшість критичних елементів для цих ракет має походження з Північної Америки та Європи, а не з Китаю. Тому питання полягає не тільки в тому, щоб нарощувати виробництво протиракет, а й у тому, щоб швидко зупинити ланцюги постачання, які дозволяють Росії продовжувати геноцидальні удари по Україні.

Захід може перекрити Росії ракетні компоненти

Нарощування виробництва протиракет потрібне, але це довгий процес. Швидший варіант – бити по самому ланцюгу російського виробництва балістики та крилатих ракет. Якщо Росія не отримуватиме мікрочіпи, електроніку та інші критичні компоненти, кількість ракет, якими вона атакує Україну, можна суттєво зменшити.

Можна піти тут і зараз по блокуванню можливості Росії отримати компоненти до виробництва тих же "Іскандерів-М", якими вони з Брянська нас атакують,

– пояснив Подоляк.

Йдеться не про Китай, бо ключова електроніка для таких ракет виготовляється в Північній Америці, Сполучених Штатах і Європі. Компанії-виробники, посередники, країни транзиту й схеми постачання відомі, тому партнери можуть працювати не лише над посиленням ППО, а й над зупинкою каналів, які дозволяють Росії відновлювати запаси ракет.

Зрозуміло, які компанії-виробники, які компанії-постачальники, через яких посередників вони працюють, через які країни. Це все можна зупинити достатньо швидко,

– наголосив радник ОП.

Якщо партнери не можуть швидко виготовити потрібну кількість протиракет, вони можуть зменшити кількість самих російських ракет. Це важливо не лише для України, бо зброя, яку Росія сьогодні запускає по українських містах, завтра може бути використана і проти європейських країн.

Подоляк пояснив тактику Путіна з балістикою: дивіться відео