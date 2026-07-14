Про це розповів Володимир Зеленський. Результатом перемовин стала спільна декларація голів держав, опублікована на сайті президента України.

Що відомо про передачі Rafale?

У документі написано, що ЗСУ є першою гарантією безпеки для України та Європи. Обидві держави надаватимуть пріоритет проєктам, які посилять бойову авіацію, протиповітряну та протиракетну оборони нашої країни.

Україна замовила 16 літаків Rafale зі 100 запланованих до придбання у листопаді 2025 року. Чотири перші винищувачі передадуть ЗСУ після завершення навчання пілотів та механіків. Воно може розпочатись у Франції вже у 2026 році.

Окрім літаків Франція обіцяє поставити:

озброєння класу "повітря – земля";

класу "повітря – повітря";

бомби модульного озброєння "повітря – земля" (AASM);

лазерно-навідні протидронові ракети;

ракети MICA та METEOR.

Всі ці види зброї будуть доставлені до моменту розгортання літаків.

Що у домовленостях сказано про іншу зброю?

Крім того, Франція дозволяє ліцензоване виробництво бомб AASM і ракет SCALP в Україні до кінця 2026 року. Також, Україна отримає ліцензії на виробництво ракет Aster 30 спільно з Італією.

Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Це ефективні антибалістичні системи. Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року,

– розповів Зеленський.

Також Париж підтримає розробку Києвом антибалістичних ракет-перехоплювачів. Зокрема мова йде про проєкт спільної українсько-європейської антибалістики FREYJA.

Що відомо про візит Зеленського до Парижу?

У понеділок, 13 липня, Україна презентувала партнерам свою антибалістичну програму і вперше провела зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн. Також Зеленський взяв участь у засіданні "Коаліції охочих".

У вівторок, 14 липня, українські військові вперше взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії. Наші пілоти, які проходять навчання на французьких літаках Mirage, пролетіли над містом в межах повітряного параду. Зеленський назвав запрошення Макроном українських захисників "знаком поваги та визнання сили України, наших людей і наших Збройних Сил".