Про це пише Суспільне.

Що відомо про участь українських військових у параді в Парижі?

Святковий військовий парад відбувся за участю президента Франції Емманюеля Макрона, а ще майже 30 голів держав і урядів.

Напередодні, 13 липня, президент Зеленський разом із першою леді прибули до Франції з офіційним візитом. Тож вони також були присутні на заході.

Наземну частину параду відкрили близько 500 військовослужбовців держав-учасниць Коаліції охочих, яка підтримує Україну.

Разом із ними пройшли й українські військові.

Також під час параду у небі пролетіли два Mirage 2000B з українськими пілотами.

Українські військові взяли участь у параді у Парижі: дивіться відео

Пишаємося тим, що українські військові крокують пліч-о-пліч з нашими силами. Символ братерства, мужності та спільної долі. Думки з українським народом, який бореться за свою свободу, а разом з нею і за свободу всіх європейців,

– написав Макрон в X.

Українські пілоти над Парижем: дивіться відео

Довідково. Штурм Бастилії відбувся 14 липня 1789 року. Це свято називають ще Національним днем Франції.



Того дня санкюлоти (французький нижчий та середній класи) взяли фортецю штурмом через зростання цін на їжу, бідність, голод, обтяжливі податки.



Хоча Бастилію спочатку збудували як фортецю, згодом її почали використовувати як державну в'язницю. Там часто утримували політичних в'язнів, противників монархії, радикальних письменників тощо.



У 1789 в'язниця була майже порожньою. Тож тодішній король Людовик XVI вирішив закрити її. Але тюрма була символом жорсткого правління монархії.



Під час заворушень 14 липня люди підійшли до Бастилії та вимагали віддати зброю та боєприпаси, що там зберігалися. Коли охорона почала чинити опір, нападники штурмували в'язницю і звільнили сімох ув'язнених.



Фактично взяття Бастилії – це перемоги демократії над абсолютною монархією. Наразі це найбільше свято у Франції.

Нагадаємо, що під час візиту до Франції Зеленський вручив Макрону орден Свободи. Це одна з найвищих державних нагород України.