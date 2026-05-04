ВСУ переходят на ИИ-командование: генерал раскрыл, как секунды заменят дни планирования

Искусственный интеллект вскоре будет анализировать состояние войск и моделировать боевые сценарии за считанные секунды вместо дней ручной работы штабов. Об этом заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Андрей Лебеденко на конференции Drone Autonomy 2026 во Львове.

Интеграция систем управления класса Command&Control и агентов ИИ – уже не вопрос будущего, а насущная необходимость настоящего, подчеркнул генерал. По словам Андрея Лебеденко, соответствующие проекты в украинской армии уже запущены, передает 24 Канал.

Смотрите также Миллионы евро, 1000 производителей и дроны за 30 тысяч: как Украина и НАТО наконец заговорили на одном языке

Как искусственный интеллект изменит принятие решений на всех уровнях командования ВСУ?

ВСУ начали активную работу с системами управления Command&Control. Штабы разного уровня должны быть интегрированы в эти современные процессы управления – как людьми, так и оружием, ведь Украина нуждается в этих изменениях уже сейчас, отметил Лебеденко.

Сегодня у нас уже есть запущенные проекты. На примере любого штаба – от батальона до корпуса и выше - можно увидеть: как все занимаются планированием и обработкой больших массивов данных. Это и оценка противника, и собственных сил, их численности, обученности, обеспечения, вооружения. Сейчас это все делают люди,

– заявил бригадный генерал.

Все эти процессы за считанные секунды будет обрабатывать искусственный интеллект, предоставляя почти мгновенный результат.

Это анализ данных глубиной на месяцы и годы. Мы больше не тратим часы или дни - только минуты, получая собственный качественный, верифицированный концентрат информации, который может смоделировать будущий бой и сценарии его развития,

– пояснил Лебеденко.

Генерал отметил, что интеграция современных систем управления и агентов ИИ – это не перспектива будущего, а насущная необходимость уже сегодня и работа по этому направлению уже ведется. Речь идет о кардинальном повышении скорости принятия решений, точности планирования и эффективности управления войсками на всех уровнях. Они должны работать не только по отдельному запросу, а в режиме реального времени оперативно анализировать ситуацию на поле боя и предоставлять предложения руководителям по принятию решений.

Как активизируется использование ИИ в бою?

К использованию искусственного интеллекта в армии ведет и новая стратегия Минобороны, которую воплощает Михаил Федоров.