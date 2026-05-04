Броня уже не спасает: генерал ВСУ объяснил, почему танки исчезли с поля боя и что должно их защитить

Тяжелая техника исчезает с поля боя из-за уязвимости к дронам – и наращивание брони эту проблему не решит. Заместитель Главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Андрей Лебеденко призвал переосмыслить подход к защите военной техники уже сейчас.

Выступая на Drone Autonomy 2026, генерал провел неожиданную параллель с автомобильной индустрией – и объяснил, почему военные должны пойти тем же путем, что и гражданские инженеры, передает 24 Канал. По словам Андрея Лебеденко, разрозненные элементы защиты уже существуют, но без интеграции в единую систему они не способны стать переломным фактором.

Смотрите также ВСУ переходят на ИИ-командование: генерал раскрыл, как секунды заменят дни планирования

Почему интеллектуальная активная защита техники может стать геймчейнджером войны?

Сейчас Украина сосредоточились на уничтожении противника, но в то же время мы не должны забывать о нашей обороне, отметил Лебеденко.

Сегодня остро стоит вопрос создания и оснащения техники комплексами активной защиты. И мы, и противник движемся простым путем – увеличиваем толщину брони, устанавливаем антидронные сетки и тому подобное. Но если посмотреть на гражданский сектор, например автомобильную индустрию – там пошли несколько иным путем. Никто не увеличивал толщину металла кузова,

– заявил бригадный генерал.

Зато инженеры создали специальные интеллектуальные системы безопасности, которые распознают аварию и автоматически активируют системы защиты, например подушки безопасности. Это о разумных решениях, а не о толщине металла. То же самое Украина должна сделать и для военной техники и наземных роботизированных комплексов, говорит генерал.

Сегодня тяжелая техника часто отсутствует на поле боя именно из-за высокой уязвимости к дронам. Поэтому, по словам Лебеденко, необходимо создавать комплексные системы активной защиты – интегрированные решения, которые смогут выявлять, идентифицировать и эффективно противодействовать угрозам.

У нас уже есть отдельные элементы – ситкометы, умные турели - но они не объединены в единую систему. Именно такая интегрированная система может стать тем геймчейнджером, который изменит ход войны,

– добавил Лебеденко.

Заместитель Главнокомандующего отметил: будущее защиты техники - за интеллектуальными, комплексными решениями, способными не только выдерживать удар, но и предотвращать его.

Что еще меняется в армии?

Интеграция ПВО, РЭБ, дронов и разведки в единую автоматизированную систему является ключевой для эффективной защиты от массированных воздушных атак, также рассказал Лебеденко.