Виступаючи на Drone Autonomy 2026, генерал провів несподівану паралель із автомобільною індустрією – і пояснив, чому військові мають піти тим самим шляхом, що й цивільні інженери, передає 24 Канал. За словами Андрія Лебеденка, розрізнені елементи захисту вже існують, але без інтеграції в єдину систему вони не здатні стати переломним фактором.

Чому інтелектуальний активний захист техніки може стати геймчейнджером війни?

Зараз Україна зосередились на знищенні противника, але водночас ми не повинні забувати про нашу оборону, зазначив Лебеденко.

Сьогодні гостро стоїть питання створення та оснащення техніки комплексами активного захисту. І ми, і противник рухаємось простим шляхом – збільшуємо товщину броні, встановлюємо антидронові сітки тощо. Але якщо подивитись на цивільний сектор, наприклад автомобільну індустрію – там пішли дещо іншим шляхом. Ніхто не збільшував товщину металу кузова,

– заявив бригадний генерал.

Натомість інженери створили спеціальні інтелектуальні системи безпеки, які розпізнають аварію та автоматично активують системи захисту, як-от подушки безпеки. Це про розумні рішення, а не про товщину металу. Те саме Україна має зробити і для військової техніки та наземних роботизованих комплексів, каже генерал.

Сьогодні важка техніка часто відсутня на полі бою саме через високу вразливість до дронів. Тому, за словами Лебеденка, необхідно створювати комплексні системи активного захисту – інтегровані рішення, які зможуть виявляти, ідентифікувати та ефективно протидіяти загрозам.

У нас уже є окремі елементи – сіткомети, розумні турелі - але вони не об'єднані в єдину систему. Саме така інтегрована система може стати тим геймчейнджером, який змінить перебіг війни,

– додав Лебеденко.

Заступник Головнокомандувача наголосив: майбутнє захисту техніки — за інтелектуальними, комплексними рішеннями, здатними не лише витримувати удар, а й запобігати йому.

Інтеграція ППО, РЕБ, дронів і розвідки в єдину автоматизовану систему є ключовою для ефективного захисту від масованих повітряних атак, також розповів Лебеденко.