Вооруженные силы Украины заказали у шведской компании Saab радары Giraffe 1X на сумму 450 миллионов евро. Поставка современных комплексов для обнаружения воздушных целей состоится в течение 2027 года.

О заключении масштабного оборонного соглашения производитель сообщил 28 ноября, передает Reuters. Этот заказ призван существенно усилить возможности мониторинга и защиты украинского неба.

Что известно о возможностях Giraffe 1X?

Giraffe 1X – это современная мобильная трехкоординатная радиолокационная система, созданная для оперативного обнаружения и сопровождения различных воздушных угроз. Комплекс способен эффективно фиксировать вражеские самолеты, крылатые ракеты, а также малогабаритные беспилотники на различных высотах.

В соответствии с положениями подписанного контракта, поставка радиолокационных станций в Украину запланирована на 2027 год.

Я действительно горжусь тем, что Швеция и Saab могут предложить Украине радиолокационную систему Giraffe 1X. Она обеспечивает передовые возможности наблюдения за воздушным пространством и усилит способность страны обнаруживать, сопровождать и классифицировать широкий спектр воздушных угроз. Это повысит ситуационную осведомленность и будет способствовать более эффективному проведению операций противовоздушной обороны,

– заявил президент и генеральный директор Saab Микаэль Юганссон.

Швеция продолжает системно поддерживать Украину в сфере безопасности и обороны. В частности, 24 ноября правительство страны объявило о предоставлении очередного зимнего пакета помощи.

Дополнительную помощь направляют и другие государства региона: Дания внеочередно выделит 20 миллионов евро в виде грантовой поддержки для укрепления украинской энергетики.

Со своей стороны Норвегия в конце октября объявила о выделении 500 миллионов норвежских крон (около 48 миллионов евро) на подготовку энергосистемы к зиме.