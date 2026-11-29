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Про укладену масштабну оборонну угоду виробник повідомив 28 листопада, передає Reuters. Це замовлення покликане істотно посилити можливості моніторингу та захисту українського неба.

Що відомо про можливості Giraffe 1X?

Giraffe 1X є сучасною мобільною трикоординатною радіолокаційною системою, створеною для оперативного виявлення та супроводу різноманітних повітряних загроз. Комплекс здатен ефективно фіксувати ворожі літаки, крилаті ракети, а також малорозмірні безпілотники на різних висотах.

Відповідно до положень підписаного контракту, постачання радіолокаційних станцій в Україну заплановане на 2027 рік.

Я справді пишаюся тим, що Швеція та Saab можуть запропонувати Україні радіолокаційну систему Giraffe 1X. Вона забезпечує передові можливості спостереження за повітряним простором і посилить здатність країни виявляти, супроводжувати та класифікувати широкий спектр повітряних загроз. Це підвищить ситуаційну обізнаність і сприятиме ефективнішому проведенню операцій протиповітряної оборони,

– заявив президент і генеральний директор Saab Мікаель Юганссон.

Швеція продовжує системно підтримувати Україну у сфері безпеки та оборони. Зокрема, 24 листопада уряд країни оголосив про надання чергового зимового пакета допомоги.

Додаткову допомогу спрямовують й інші держави регіону: Данія позачергово виділить 20 мільйонів євро грантової підтримки для зміцнення української енергетики.

Зі свого боку Норвегія наприкінці жовтня оголосила про надання 500 мільйонів норвезьких крон (близько 48 мільйонів євро) на підготовку енергосистеми до зими.