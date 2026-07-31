Military 24 Оружие и технологии Мы должны быть осторожны, – Трамп о производстве Украиной ракет для Patriot
31 июля, 21:13
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Обновлено - 21:19, 31 июля

Мы должны быть осторожны, – Трамп о производстве Украиной ракет для Patriot

Татьяна Бабич

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет для системы "Патриот". По мнению главы Белого дома, США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.

Соответствующее заявление прозвучало во время открытого заседания кабинета Трампа 31 июля.

Что сказал американский лидер о предоставлении Украине лицензий на производство ракет?

Дональд Трамп отметил, что окончательное решение о возможном предоставлении Украине разрешения на производство ракет для систем ПВО Patriot еще не принято.

При этом американский лидер подчеркнул, что оружие США – "лучшее в мире", поэтому Вашингтон должен проявлять благоразумие в вопросе предоставления лицензий другим странам.

Трамп прокомментировал вопрос о предоставлении Украине разрешения на производство ракет: смотрите видео

Президент США отметил, что Владимир Зеленский хотел бы получить от США несколько систем Patriot и ракет Tomahawk. В то же время Трамп указал, что Вашингтон пока не согласился на такие поставки, поскольку передача подобных технологий является сложным вопросом.

Передать такую технологию – дело нелегкое. И я не думаю, что это когда-нибудь произойдет,
– заявил он.

Американский лидер также выразил опасения, что страны, получившие лицензии на производство американского оружия, в будущем могут использовать эти технологии против самих США.

"Знаете, есть люди, которые могут передать эту технологию, и они когда-нибудь могут обернуться против вас. Знаете, это вполне возможно. Если посмотреть на историю войн, такое случалось несколько раз за последние годы, правда? Поэтому мы должны быть очень осторожны", – предупредил Трамп.

Следует отметить, что позиция главы Белого дома изменилась. Так, в начале июля во время саммита НАТО Трамп заявил Зеленскому о готовности предоставить Украине лицензию на производство Patriot.

Однако впоследствии американский президент выразил сомнения относительно передачи таких технологий. Во время недавней встречи в Вашингтоне Зеленский просил Трампа срочно предоставить Украине перехватчики для Patriot и обсудил возможность их производства в Украине.

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