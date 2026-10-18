Россия накапливает современную бронетехнику на складах: что это может означать

Россия, по всей видимости, готовится к изменениям в применении своих бронетанковых войск, но истинная цель этих действий пока остается неясной. Согласно одному из сценариев, Москва может вернуться к советской модели формирования резервных дивизий, однако подтверждений этому пока нет.

Относительно новая боевая техника сосредоточена лишь на нескольких стратегических объектах в глубине территории РФ, сообщил OSINT-аналитик Jompy в социальной сети X.

Какую технику Россия могла отправить на хранение?

По данным аналитика, на базах хранения якобы накапливаются танки Т-90М и Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и десантные БМД-4М, а также самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" и 2С44 "Гиацинт-К".

Unfortunately in the few weeks after the latests image I got of the 349th, this base has also seen a massive increase in stored equipment. — Jompy (@Jonpy99) October 16, 2026

Эту версию начали рассматривать и украинские профильные ресурсы. В то же время само по себе перемещение техники на базы хранения не свидетельствует о том, что российская армия отказывается от нее или меняет структуру боевых подразделений.

По информации Jompy, технику сосредотачивают на нескольких объектах. В частности, на 80-й и 374-й базах вблизи границы с Финляндией якобы накапливают колесные САУ 2С43 "Мальва" и 2С44 "Гиацинт-К". На 22-й базе в Архангельской области были замечены танки Т-90М, БТР-82А и БМП-3, а на базе №6018 вблизи границы с Центральной Азией – БМП-3М и БМД-4М.

Пока что трудно установить закономерность в выборе этих объектов. К тому же не хватает ключевой информации: забрали ли эти машины из действующих воинских частей или речь идет о новой технике, которую после производства сразу отправили на хранение.

Сокращает ли Россия количество бронетехники в войсках?

Одно из возможных объяснений заключается в том, что Россия пытается сохранить тяжелую бронетехнику для долгосрочной перспективы, а не тратить ее в войне против Украины. Такое мнение высказывает исследователь истории бронетанкового вооружения Андрей Тарасенко.

Тенденция довольно очевидна, вот и все, что я говорю. Заложение основы для долгосрочной перспективы. Просто нет смысла тратить это тяжелое, дорогое оборудование на поле боя в Украине, которое пропитано дронами, прямо сейчас,

– отмечает исследователь.

В то же время сохранение тяжелой техники для будущего не обязательно означает сокращение количества бронетанковых подразделений. В октябре 2025 года аналитическое агентство Janes сообщало, что количество российских воинских подразделений, в которых имеются танки Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, возросло по сравнению с довоенным периодом, хотя количество самих танков Т-72Б3 несколько сократилось.

Может ли Россия создавать резерв для развертывания войск?

Еще одно возможное объяснение связано с наследием советской системы мобилизации. Она предусматривала развертывание дополнительных воинских соединений в случае мобилизации. В частности, так называемые кадровые дивизии в мирное время имели ограниченный личный состав, а технику для их развертывания хранили на специальных базах.

Если Россия действительно систематически накапливает современные боевые машины на таких объектах, это может быть частью подготовки резерва для последующего развертывания войск. Однако пока нет достаточных данных, чтобы утверждать, что Москва воссоздает советскую модель кадровых дивизий или готовит их именно для возможного нападения на страны НАТО.

Чтобы определить истинную цель такого накопления, нужно выяснить, откуда поступает техника, в каком она состоянии и сопровождается ли ее перемещение формированием новых воинских частей. Пока этих данных нет, версия о создании резерва остается одним из возможных объяснений.

Напомним, ранее 24 Канал рассказывал о восстановлении Россией запасов бронетехники и о возможных причинах этого процесса.