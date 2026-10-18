Відносно нова бойова техніка зосереджується лише на кількох стратегічних об'єктах у глибині території Росії, повідомив OSINT-аналітик Jompy у соцмережі X.

Яку техніку Росія могла відправити на зберігання?

За даними аналітика, на базах зберігання нібито накопичують танки Т-90М і Т-72Б3, бронетранспортери БТР-82А, бойові машини піхоти БМП-3 та десанту БМД-4М, а також самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С" і 2С44 "Гиацинт-К".

Цю версію почали розглядати й українські профільні ресурси. Водночас саме собою переміщення техніки на бази зберігання не свідчить про те, що російська армія відмовляється від неї або змінює структуру бойових підрозділів.

За описом Jompy, техніку зосереджують на кількох об'єктах. Зокрема, на 80-й та 374-й базах поблизу кордону з Фінляндією нібито накопичують колісні САУ 2С43 "Мальва" та 2С44 "Гиацинт-К". На 22-й базі в Архангельській області помітили танки Т-90М, БТР-82А та БМП-3, а на базі №6018 поблизу кордону з Центральною Азією – БМП-3М і БМД-4М.

Поки що важко встановити закономірність у виборі цих об'єктів. До того ж бракує ключової інформації: чи забрали ці машини з діючих військових частин, чи йдеться про нову техніку, яку після виробництва одразу відправили на зберігання.

Чи скорочує Росія кількість бронетехніки у військах?

Одне з можливих пояснень полягає в тому, що Росія намагається зберегти важку бронетехніку для довгострокової перспективи, а не витрачати її у війні проти України. Таку думку висловлює дослідник історії бронетанкового озброєння Андрій Тарасенко.

Тренд доволі очевидний, ось і все, що я кажу. Закладення основи для довгострокової перспективи. Просто не має сенсу витрачати це важке, дороге устаткування на полі бою в Україні, яке просякнуте дронами, прямо зараз,

– зазначає дослідник.

Водночас збереження важкої техніки для майбутнього не обов'язково означає скорочення кількості бронетанкових підрозділів. У жовтні 2025 року аналітична агенція Janes повідомляла, що кількість російських військових підрозділів, у яких є танки Т-72Б3, Т-80БВМ і Т-90М, зросла порівняно з довоєнним періодом, хоча кількість самих танків Т-72Б3 дещо скоротилася.

Чи може Росія створювати резерв для розгортання військ?

Ще одне можливе пояснення пов'язане зі спадком радянської системи мобілізації. Вона передбачала розгортання додаткових військових з'єднань у разі мобілізації. Зокрема, так звані кадровані дивізії в мирний час мали обмежений особовий склад, а техніку для їхнього розгортання зберігали на спеціальних базах.

Якщо Росія справді системно накопичує сучасні бойові машини на таких об'єктах, це може бути частиною підготовки резерву для подальшого розгортання військ. Однак наразі немає достатніх даних, щоб стверджувати, що Москва відтворює радянську модель кадрованих дивізій або готує їх саме для можливого нападу на країни НАТО.

Щоб визначити справжню мету такого накопичення, потрібно з'ясувати, звідки надходить техніка, у якому вона стані та чи супроводжується її переміщення формуванням нових військових частин. Поки цих даних немає, версія про створення резерву залишається одним із можливих пояснень.

Нагадаємо, раніше 24 Канал розповідав про відновлення Росією запасів бронетехніки та можливі причини цього процесу.