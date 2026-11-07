"Гарантий уничтожения нет": эксперт оценил, сможет ли комплекс SAMP/T заменить системы Patriot

До Нового года Украина рассчитывает получить два комплекса ПВО SAMP/T от Италии и Франции. Авиационный эксперт Константин Криволап пояснил, что их ракеты Aster-30 не гарантируют точного уничтожения вражеских баллистических ракет.

Эксперт отметил в эфире 24 Канала, что франко-итальянская система занимает промежуточное звено между американскими модификациями Patriot PAC-2 и PAC-3. По его словам, главное отличие заключается в отсутствии технологии прямого кинетического поражения, которая критически важна при перехвате российских "Искандеров".

Почему SAMP/T уступает новейшим Patriot

В частности, американские ракеты PAC-2 способны сбивать баллистические цели с вероятностью всего 30–40%, поэтому для достижения показателя в 80% военным необходимо запустить сразу 3–4 таких ракеты. Зато более новые перехватчики PAC-3 MSE гарантируют 80% результативности одним запуском и почти 100% – двумя.

Ракеты Aster-30 старой модификации, которые союзники передают украинским военным, не оснащены технологией "hit to kill". Европейские инженеры создали специальную боевую часть, которая разрывается вблизи баллистической ракеты и образует облако обломков для ее поражения.

Если у тебя нет такой системы, то вероятность сбивания резко падает. Ты можешь взорвать эту ракету вблизи баллистической ракеты, но гарантии того, что она ее уничтожит, нет,

– подчеркнул Константин Криволап.

Он также добавил, что кинетическое уничтожение баллистических ракет на данный момент лучше всего реализовали производители из США, а также разработчики израильского комплекса "Праща Давида".

Что могут комплексы и когда ждать обновления

Разработка комплексов SAMP/T и MAMBA началась еще в конце 1980-х годов с целью уменьшить зависимость европейских армий от американского вооружения. Ранее полный цикл производства одной ракеты Aster составлял 48 месяцев, однако на фоне полномасштабной войны в Украине производители сократили этот срок до 18 месяцев.

Ожидаемые установки предыдущего поколения существенно усилят оборону от аэродинамических целей, в частности крылатых ракет, самолетов и беспилотников. Более надежная защита от баллистических угроз ожидается уже после поступления комплексов SAMP/T NG и ракет Aster-30 Block NT1.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита американских ракет Украина рассматривает возможность приобретения альтернативы Patriot, а также развивает совместную с европейскими партнерами программу FREYJA.