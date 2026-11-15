Россия начала запускать ракету "Дань-Т" с земли: аналитики объяснили, в чем заключается опасность

Российские войска в ходе учений "Центр-2026" впервые испытали крылатую ракету "Дань-Т" с наземной установки. Такой запуск существенно сокращает время реакции украинской противовоздушной обороны.

Как сообщает издание Defence Express, для запуска малогабаритного боеприпаса с нулевой скорости разработчики установили внизу удлиненный твердотопливный ускоритель, который обеспечивает разгон и выводит ракету на рабочую высоту.

Каковы подробности?

Из-за необходимости разгоняться непосредственно с земли ракета расходует значительно больше топлива по сравнению с авиационным стартом. Это сокращает ее максимальную дальность полета, однако создает другие серьезные вызовы для защитников украинского неба.

Когда противник применяет ударные вертолеты Ми-28НМ или беспилотники "Орион", авиация вынуждена подниматься на большую высоту на заметном расстоянии от линии фронта. Радиолокационные системы обнаруживают эти воздушные цели заранее, давая силам обороны время подготовиться к отражению удара.

Момент запуска "Дань-Т": смотрите видео

Преимущества скрытого старта и массовость

Наземную пусковую установку практически невозможно зафиксировать заранее. Позицию можно разместить значительно ближе к линии боевого столкновения, поэтому у радиотехнических войск и расчетов ПВО остается крайне мало времени для сбивания ракеты.

Кроме того, наземные пусковые системы значительно дешевле в производстве, чем носители вроде боевых вертолетов или БПЛА. Это позволяет противнику производить их в больших количествах и создавать условия для массированных залпов.

Наземную платформу под крылатые ракеты публично демонстрировали Путину еще в сентябре 2025 года, однако на данный момент официально подтвержденных фактов ее боевого применения против Украины не фиксировалось.

Характеристики разработки и планы противника

Как уже сообщалось на нашем сайте, стартовая масса ракеты "Дань-Т" составляет до 268 килограммов, из которых 130 килограммов приходится на боевую часть.

Боеприпас оснащен турбореактивным двигателем и системой GNSS/INS-навигации, движется со скоростью до 500 километров в час и облетает рельеф на малых высотах.