Росія почала запускати ракету "Дань-Т" із землі: аналітики пояснили, яка небезпека

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Як повідомляє видання Defence Express, для старту малогабаритного боєприпасу з нульової швидкості розробники встановили знизу подовжений твердопаливний прискорювач, який надає розгін і виводить ракету на робочу висоту.

Які подробиці?

Через необхідність розганятися безпосередньо з ґрунту ракета витрачає значно більше палива порівняно з авіаційним стартом. Це скорочує її максимальну дальність польоту, проте створює інші серйозні виклики для захисників українського неба.

Коли ворог застосовує ударні гелікоптери Ми-28НМ або безпілотники "Орион", авіація змушена підійматися на велику висоту на помітній відстані від лінії фронту. Радіолокаційні системи виявляють ці повітряні цілі заздалегідь, даючи силам оборони час підготуватися до відбиття удару.

Момент запуску "Дань-Т": дивіться відео

Переваги прихованого старту та масованість

Наземну пускову установку практично неможливо зафіксувати завчасно. Позицію можна облаштувати значно ближче до лінії бойового зіткнення, тому в радіотехнічних військ і розрахунків ППО залишається вкрай мало часу для збиття ракети.

Крім того, наземні пускові системи значно дешевші у виробництві, ніж носії на кшталт бойових вертольотів чи БпЛА. Це дозволяє противнику виготовляти їх у великих кількостях і формувати умови для масованих залпів.

Наземну платформу під крилаті ракети публічно показували Путіну ще у вересні 2025 року, проте наразі офіційно підтверджених фактів її бойового застосування проти України не фіксували.

Характеристики розробки та плани противника

Як уже повідомлялося на нашому сайті, стартова маса ракети "Дань-Т" становить до 268 кілограмів, де 130 кілограмів припадає на бойову частину.

Боєприпас оснащений турбореактивним двигуном і системою GNSS/INS-навігації, рухається зі швидкістю до 500 кілометрів на годину та огинає рельєф на малих висотах.