Зеленский сказал, какого вооружения критически не хватает Украине

Сейчас Украина испытывает наибольший дефицит американских систем Patriot, которые эффективно перехватывают российские баллистические ракеты и защищают города от ночных ударов. Киев в очередной раз призвал союзников в Европе усилить противовоздушную оборону из-за массированных атак дронов и ракет.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для The Guardian.

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Какого вооружения не хватает Украине?

Напомним, в воскресенье, 7 июня, глава государства провел переговоры на Даунинг-стрит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский в очередной раз призвал европейских партнеров усилить защиту украинского неба от массированных российских дронов и ракетных атак.

В то же время президент акцентировал на том, что ракеты для систем Patriot являются очень дорогими – около 4 миллионов долларов за единицу. Он отметил необходимость совместной работы Великобритании, Франции, Германии и других стран ЕС над созданием альтернативных систем противоракетной обороны.

Вместе с тем Зеленский добавил, что Украина готова делиться с европейскими союзниками опытом, полученным во время войны, в частности речь идет об использовании беспилотников.

Украинские наработки в сфере беспилотных технологий, говорит президент, вызывают значительный интерес у международных партнеров. Кроме того, некоторые арабские страны уже обращались в Киев за помощью в противодействии иранским БпЛА типа "Шахед".

Напомним, 4 июня стало известно о запросе Украины к Германии с просьбой передать десятки дополнительных ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Киев предложил Берлину соглашение, по которому Украина получила бы ракеты для систем Patriot уже сейчас, а Германия взамен в будущем получила бы перехватчики после их производства.

Тогда как недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина, несмотря на все трудности, ежедневно получает ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot. Он также отметил, что союзники работают над увеличением объемов их производства.

3 июня Владимир Зеленский сообщил о серьезной проблеме, которая возникла во время переговоров о закупке новых американских систем Patriot. Речь идет об огромной очереди на производство. Поэтому, по словам президента, Украина может получить вооружение только около 2030 года. Однако, такой срок Киев считает неприемлемым в условиях полномасштабной войны и постоянных российских атак с использованием баллистических ракет, крылатых ракет и ударных беспилотников.

Именно по этой причине Украина начала активно создавать альтернативные механизмы получения важного вооружения.