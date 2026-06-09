Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю для The Guardian.

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Якого озброєння бракує Україні?

Нагадаємо, у неділю, 7 червня, глава держави провів переговори на Даунінг-стріт із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський вкотре закликав європейських партнерів посилити захист українського неба від масованих російських дронових та ракетних атак.

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Водночас президент акцентував на тому, що ракети для систем Patriot є дуже дорогими – близько 4 мільйонів доларів за одиницю. Він наголосив на необхідності спільної роботи Британії, Франції, Німеччини та інших країн ЄС над створенням альтернативних систем протиракетної оборони.

Разом із тим Зеленський додав, що Україна готова ділитись із європейськими союзниками досвідом, здобутим під час війни, зокрема ідеться про використання безпілотників.

Українські напрацювання у сфері безпілотних технологій, каже президент, викликають значний інтерес у міжнародних партнерів. Крім того, деякі арабські країни вже звертались до Києва по допомогу у протидії іранським БпЛА типу "Шахед".

Нагадаємо, 4 червня стало відомо про запит України до Німеччини із проханням передати десятки додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Київ запропонував Берліну угоду, за якою Україна отримала б ракети для систем Patriot уже зараз, а Німеччина натомість у майбутньому отримала б перехоплювачі після їхнього виробництва.

Тоді як нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна, попри всі труднощі, щодня отримує ракети PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot. Він також наголосив, що союзники працюють над збільшенням обсягів їхнього виробництва.

3 червня Володимир Зеленський повідомив про серйозну проблему, яка виникла під час переговорів про закупівлю нових американських систем Patriot. Ідеться про величезну чергу на виробництво. Тож, за словами президента, Україна може отримати озброєння лише близько 2030 року. Однак, такий строк Київ вважає неприйнятним в умовах повномасштабної війни та постійних російських атак із використанням балістичних ракет, крилатих ракет та ударних безпілотників.

Саме з цієї причини Україна розпочала активно створювати альтернативні механізми отримання важливого озброєння.