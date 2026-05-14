Угрозу несет и собственный РЭБ: разработчик дронов рассказал о неожиданном нюансе

Разработку дрона-разведчика ZOOM и дрона-бомбера "Линза" в Frontline Robotics начали не с камеры и не с планера - а с системы связи, потому что именно она определяет, долетит ли аппарат вообще. Ради устойчивости к РЭБ команда пошла на ряд сознательных технических жертв.

Об этом на мероприятии "7 корпус ДШВ & Совет оружейников: MilTech инновации" рассказал CTO компании Frontline Robotics Павел Косолапкин. По его словам, главным вызовом оказался не только вражеский РЭБ – но и собственный.

Почему дрон видит хуже, чем мог бы - и почему это правильное решение?

Павел Косолапкин объяснил, что отправной точкой для всей архитектуры дрона-разведчика ZOOM и бомбера "Линза" стало понимание принципа работы РЭБ: в основном он работает против приемника. Именно вокруг этого факта команда и строила топологию системы связи.

Решение предусматривало работу сразу в двух частотных диапазонах для приема сигналов управления. При этом объем передаваемой информации сознательно уменьшили до минимума – вместо этого "размазали" ее по широкому спектру. Количество антенн также пришлось увеличить по сравнению с первоначальным планом.

Параллельно команда освоила технологию псевдослучайного перепрыгивания по частотам – ППРЧ.

Отдельным вызовом стала видеопередача.

Косолапкин отметил, что когда перед разработчиками встал выбор между кинематографическим качеством картинки и устойчивостью сигнала, ответ был однозначным – устойчивость.

Видео не настолько кинематографическая картинка, как бы нам хотелось, но видеопередача устойчива,

– объяснил он логику решения.

Топология системы получилась односторонней: дрон принимает сигналы управления в широком диапазоне, а наземная станция получает видео с борта без подтверждения пакетов. Впоследствии разработчики расширили полосу частот видеоприема и добавили автоматическое сканирование спектра – система в реальном времени определяет занятые или перегруженные участки и избегает их без участия оператора.

Отдельно CTO обратил внимание на проблему, которую часто недооценивают: дрон должен быть устойчивым не только к вражескому РЭБ, но и к собственному. Выключить украинские системы радиоэлектронного подавления на линии соприкосновения невозможно – как только они замолкают, позиции остаются без прикрытия. Так что, аппарат изначально должен проектироваться с учетом работы в условиях "дружественных помех".

О чем еще рассказали на мероприятии?

Россия активно наращивает количество наземных роботизированных комплексов на фронте – за последние полгода их стало в несколько раз больше. Впрочем, украинская сторона пока сохраняет технологическое преимущество – прежде всего благодаря значительно большему радиусу управления.

По словам Юрия Порицкого, CEO украинского производителя наземных роботизированных комплексов DevDroid, количество вражеских НРК может вырасти до десятков тысяч единиц.