В Украине появится собственный "Железный купол", –заместитель командующего ВС
- В Украине работают над созданием собственной многоуровневой системы ПВО, аналогичной "Железному куполу".
- Эта система будет адаптирована к украинским условиям и будет включать защиту от различных воздушных угроз, таких как дроны и ракеты.
В Украине может появиться собственный аналог системы противовоздушной обороны "Железный купол". Над созданием такой многоуровневой системы защиты неба уже работают украинские специалисты.
Заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров в интервью журналистке Янине Соколовой объяснил, что новая система должна усилить защиту от российских ракет и дронов.
Что известно об украинском аналоге "Железного купола"?
В Украине рассматривают возможность создания собственной системы противовоздушной обороны, подобной израильскому "Железному куполу". Такая система должна стать частью многоуровневой защиты украинского неба от ракетных атак и ударов беспилотников.
По словам представителя Воздушных сил, речь идет не о копировании израильской системы, а о создании комплексной системы обороны, адаптированной к украинским условиям войны.
Речь идет о создании системы, которая позволит эффективно противодействовать различным типам воздушных угроз – от беспилотников до ракет. Это будет многоуровневая защита неба,
– пояснил заместитель командующего Воздушных сил.
Он отметил, что Украина уже имеет определенные наработки и опыт в сфере противовоздушной обороны, который активно используется во время войны.
"Наши военные уже имеют уникальный опыт борьбы с российскими ракетами и дронами. Этот опыт помогает создавать новые решения для защиты страны", – отметил он.
Зачем Украине собственный "Железный купол"?
Необходимость создания подобной системы связана прежде всего с постоянными атаками России на украинские города. Оккупанты регулярно применяют ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты, пытаясь перегрузить систему ПВО.
По словам военных, новая система должна помочь эффективнее перехватывать массированные атаки.
Россия пытается запускать дроны и ракеты большими волнами, чтобы перегрузить нашу противовоздушную оборону. Поэтому нам нужны новые технологические решения, которые позволят быстро реагировать на такие атаки,
– пояснил Павел Елизаров.
Также он отметил, что современная система защиты должна сочетать различные типы средств – от радаров и зенитных ракет до систем радиоэлектронной борьбы. И сможет эффективно реагировать на эти угрозы.
Что известно о системе "Железный купол"?
"Железный купол" – это израильская система противоракетной обороны, которая способна перехватывать ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды. Она использует радары для обнаружения запусков и специальные ракеты-перехватчики для уничтожения целей в воздухе.
Эта система показала высокую эффективность при защите израильских городов от ракетных атак. По разным оценкам, вона способна перехватывать большинство ракет, летящих в сторону населенных пунктов.
Впрочем эксперты отмечают, что для Украины необходима более масштабная система, поскольку территория государства значительно больше, чем Израиля. Именно поэтому украинские военные говорят не о прямом копировании технологии, а о создании собственной системы многоуровневой противовоздушной обороны, которая будет учитывать особенности современной войны и масштабы территории страны.