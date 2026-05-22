Бьет до 50 километров: что умеет ЗРК HAWK, который США согласовали продать Украине на 108 миллионов

21 мая Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для поддержки зенитного ракетного комплекса HAWK на сумму 108,1 миллиона долларов – соглашение касается FrankenSAM-конфигураций системы и охватывает запасные части, логистическую и инженерную поддержку. Главным подрядчиком определена компания Sierra Nevada Corporation из штата Колорадо.

ЗРК HAWK - американская зенитная ракетная система средней дальности, которая уже защищает украинское небо от ракет и дронов, а ее подробные технические характеристики задокументированы в материале Army Recognition. Новые 108,1 миллиона долларов, которые одобрил Госдеп, пойдут на поддержку имеющихся комплексов, а не на покупку новых систем. 24 Канал рассказывает о характеристиках ЗРК Hawk.

Что такое HAWK и каких результатов ожидать от нового соглашения?

MIM-23 HAWK (Homing All the Way Killer – "ракета, что наводится на цель в течение всего полета") – американская зенитная ракетная система средней дальности производства Raytheon, которая стала на боевое дежурство еще в 1959 году и с тех пор прошла минимум четыре волны модернизаций. Несмотря на возраст, HAWK остается эффективной против дозвуковых крылатых ракет, вертолетов и дронов типа "Шахед".

Ключевые технические параметры системы:

Дальность поражения: 45–50 километров;

Высота поражения: до 20 километров;

Скорость ракеты: 2,4 Маха;

Дальность обнаружения: 100 километров;

Боевая часть: AN/MPQ-50 54 килограмма (осколочная);

Система наведения (полуактивная радарная) SARH.

Система использует несколько радаров одновременно:

AN/MPQ-50 для обнаружения целей на больших и средних высотах (радиус до 100 километров).

AN/MPQ-62 – для низколетящих целей, в частности крылатых ракет и дронов, летящих ниже 150 метров над землей.

Версия Phase III получила систему LASHE (Low-Altitude Simultaneous Hawk Engagement), которая позволяет перехватывать несколько низколетящих целей одновременно.

Одобренное 21 мая соглашение не предусматривает поставки новых ракетных комплексов. Речь идет о прицепах с подъемными мачтами, запасные части, расходные материалы и инженерно-техническую поддержку для уже имеющихся в ВСУ систем FrankenSAM HAWK. В Госдепе подчеркнули, что соглашение отвечает интересам безопасности США, усиливает обороноспособность Украины и не меняет общий военный баланс в регионе.

Что еще продают Украине США США?

В начале мая 2026 года Госдеп США одобрил еще одну крупную оружейную сделку с Украиной – продажу управляемых авиабомб JDAM-ER увеличенной дальности на 373,6 миллиона долларов. В заказ вошли 1 200 комплектов хвостовых частей KMU-572 и 332 комплекта KMU-556 – главным подрядчиком стала компания Boeing. Тогда же появилась информация о том, что администрация Трампа не предусмотрела финансирование по программе USAI в бюджете на 2027 год.

Еще в начале апреля 2026 года в Офисе Президента ответили на вопрос, может ли Вашингтон остановить продажу оружия Украине: советник Михаил Подоляк заверил, что Киев продолжает сотрудничество со стратегическим партнером и отрабатывает альтернативные сценарии на случай изменений в поставках. Именно в этом контексте поддержка имеющихся комплексов HAWK – через сервисные соглашения вроде только что одобренной – приобретает особое значение для устойчивости украинской ПВО.