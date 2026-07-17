Возможна ли продажа: в Турции заявили, что работа над российским ЗРК С-400 продолжается

Министерство обороны Турции заявило, что работы по российской системе противовоздушной обороны С-400 продолжаются. Именно этот комплекс в настоящее время препятствует возвращению страны в программу истребителей F-35.

Об этом сообщает издание Turkish Minute.

Действительно ли Турция передаст С-400?

В то же время Министерство обороны Турции воздержалось от подтверждения сообщений о том, что Анкара якобы стремится продать или передать комплекс С-400, чтобы открыть путь к возвращению страны в американскую программу истребителей F-35 Joint Strike.

Продолжается многовекторная работа по дальнобойным региональным системам противовоздушной и противоракетной обороны С-400. О конкретных результатах будет сообщено общественности, когда они появятся,

– заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что это заявление прозвучало после ряда сообщений турецких СМИ о том, что Анкара готовится продать систему С-400 третьей стране – вероятно, одному из государств Персидского залива – с целью урегулирования конфликта, который привел к американским санкциям и исключению Турции из программы F-35.

Колонист газеты "Hürriyet" Абдулкадир Сельви на прошлой неделе утверждал, что Россию удалось убедить согласиться на такое предложение, а систему уже продали либо Объединенным Арабским Эмиратам, либо Катару.

В то же время ни один официальный представитель Турции, России, Катара или ОАЭ не подтвердил факт продажи.

10 июля Кремль сообщил, что поддерживает контакты с Турцией по поводу будущего комплексов С-400.

Это чрезвычайно деликатный вопрос,

– сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и добавил, что Москва будет продолжать контакты с Анкарой по этому вопросу.

Напомним, вопрос о С-400 вновь оказался в центре внимания после того, как президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО в Анкаре 7 июля заявил, что Вашингтон отменит санкции против Турции и примет решение о возможной продаже истребителей F-35.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 10 июля подтвердил, что Анкара надеется в ближайшее время достичь результата как по санкциям, так и по F-35. По его словам, и в Турции, и в США существует политическая воля урегулировать спор.