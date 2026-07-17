Про це повідомляє видання Turkish Minute.

Чи дійсно Туреччина передасть С-400?

Водночас Міністерство оборони Туреччини утрималося від підтвердження повідомлень про те, що Анкара нібито прагне продати або передати комплекс С-400, аби відкрити шлях до повернення країни в американську програму винищувачів F-35 Joint Strike.

Триває багатовекторна робота щодо далекобійних регіональних систем протиповітряної та протиракетної оборони С-400. Про конкретні результати буде повідомлено громадськість, коли вони з'являться,

– заявили у відомстві.

Варто зазначити, що ця заява пролунала після низки повідомлень турецьких ЗМІ про те, що Анкара готується продати систему С-400 третій країні – ймовірно, одній із держав Перської затоки – щоб урегулювати конфлікт, який призвів до американських санкцій та виключення Туреччини з програми F-35.

Колумніст газети Hürriyet Абдулкадір Сельві минулого тижня стверджував, що Росію вдалося переконати погодитися на таку пропозицію, а систему вже продали або Об'єднаним Арабським Еміратам, або Катару.

Водночас жоден офіційний представник Туреччини, Росії, Катару чи ОАЕ не підтвердив факт продажу.

10 липня Кремль повідомив, що підтримує контакти з Туреччиною щодо майбутнього комплексів С-400.

Це надзвичайно делікатне питання,

– сказав речник Кремля Дмитро Пєсков та додав, що Москва продовжуватиме контакти з Анкарою з цього питання.

Нагадаємо, питання С-400 знову опинилося в центрі уваги після того, як президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на саміті НАТО в Анкарі 7 липня заявив, що Вашингтон скасує санкції проти Туреччини та ухвалить рішення щодо можливого продажу винищувачів F-35.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 10 липня підтвердив, що Анкара сподівається найближчим часом досягти результату як щодо санкцій, так і щодо F-35. За його словами, і в Туреччині, і у США існує політична воля врегулювати суперечку.