Українські військові вперше збили "Шахед-матку" з FPV на борту: в чому їхня загроза

Українські військові вперше знищили російський "Шахед", на якому були закріплені два FPV-дрони. Вони можуть використовуватися для ударів по тилу.

Українські військові вперше знищили "Шахед-матку" – на ньому були розташовані два менших FPV-дрони для ударів по українсьому тилу. Про це у вівторок, 10 березня, повідомили у 412–й бригаді безпілотних систем Nemesis.

В чому небезпека "Шахеда"–матки?

Українські захисники збили ударний безпілотник, який виконував роль так званого "дрона–матки" – росіяни оснастили його двома FPV-дронами. Ціль знищили бійці батальйону Darknode, що спеціалізується на перехопленні "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів.

Важливо! Чи використовувався цей БпЛА "Герань-2" для розвідки, чи готувався до атаки, наразі невідомо, оскільки апарат було знищено українським екіпажем.

Цієї ночі в нашому небі, зʼявилась нова серйозна загроза: два FPV-дрони на борту "шахеда". Виконувала ця "Герань-2" розвідувальну місію, чи мала завдати чергового удару, ми не знаємо, оскільки ціль була успішно ліквідована нашим екіпажем,

У бригаді також наголосили, що подібні експерименти з боку Росії свідчать про її намір і надалі продовжувати війну проти України.

Зверніть увагу! Росіяни намагаються максимально ускладнювати логістику українських військових, створюючи "кілл-зони" з більшою відстанню. Один із способів створення складнощів – використання таких маток, які виносять FPV далі. Якщо раніше мовилось про 5 – 7 кілометрів, то зараз 15 – 20, а в деяких випадках і більше, розповідав раніше 24 Каналу військовий із Добропільського напрямку.

Що відомо про "дрони"–матки?