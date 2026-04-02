Куди ж без Китаю: "Флеш" розповів про нові компоненти, знайдені в "Шахедах"

У "Шахедах" з'явилися нові китайські системи наведення на радіосигнал. Так, роль КНР в технологічній підтримці Росії зростає.

Про вміст ворожого дрону Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів у своїх соцмережах.

Які компоненти були знайдені в "Шахеді"?

Радник міністра оборони розповів, що знайшов цікаві й неочікувані елементи в російському безпілотнику.

Блок був виготовлений у 2023 році в Росії. Він складається з плати електроживлення та плати обробки радіосигналів. Мікросхема AD9684 перетворює аналоговий сигнал з двох антен на цифровий. Потім він обробляється китайським мікропроцесором BMTI (Пекінським інститутом мікроелектронних технологій). Також він знайшов систему наведення на радіосигнал і припустив, для чого вона потрібна.

Маркування ПРГС зазвичай означає пасивну радіолокаційну головку самонаведення. Простіше кажучи, на "Шахеді" була встановлена система наведення на радіосигнал. На який саме – незрозуміло. Що такого важливого можуть шукати "Шахеди" на основі радіосигналів? Мені на думку спадають лише наші РЛС (радіолокаційні системи – 24 Канал),

– розповів "Флеш".



ПРГС – Пасивна радіолокаційна головка самонаведення



Деталі російського "Шахеда" /Фото "Флеш"



"Флеш" показав начиння російських "Шахедів" / Фото "Флеш"



Як виглядають деталі ворожих дронів / Фото "Флеш"

Що відомо про допомогу Китаю Росії?

З початку повномасштабного вторгнення регулярно з'являлися повідомлення про активну допомогу Китаю російській агресії. За даними ЗМІ, саме він надає верстати для виробництва тої ж ракети "Орешник".

Як повідомляв The Telegraph, окрім обладнання, Китай постачає різноманітні компоненти, які є забороненими до експорту у Росію західними країнами. Серед них:

Мікрочіпи та плати пам'яті для високоточної зброї та винищувачів.

РЕБ на 97 мільйонів доларів.

Телескопічні приціли й вимірювальні прилади для тестування озброєння.

Зверніть увагу! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що саме завдяки Китаю Росія наростила виробництво ракетного озброєння. Китайські спеціалісти допомагають вдосконалювати російську зброю, яка тепер летить точніше.

Китай зацікавлений в тому, аби війна тривала якнайдовше. Виснаження України й Заходу та збільшення залежності Росії дають можливість КНР нарощувати свій вплив у світі.

