Словаччина готується випускати БМП-1: нові корпуси, західні двигуни та сучасна броня

Словацька компанія STV Machinery готується до серійного виробництва бойових машин піхоти БМП-1, конструкцію яких розробили ще у 1960-х роках. Проте йдеться не про відновлення старих машин зі складів, а про виготовлення нових бронекорпусів із сучасної сталі, з можливістю встановлення західних двигунів та іншого озброєння. Замовника поки не називають.

Як повідомляє польське видання Defence24, словацьке підприємство STV Machinery завершує підготовку до серійного випуску нових корпусів БМП-1.

Розробку розпочали у 2024 році, а зараз компанія вже виготовила два дослідні зразки та готується випустити перші кілька десятків машин. Повне складання техніки здійснюватиме STV Group.

БМП-1 отримала новий корпус і сучасні матеріали

Виробництво розмістили у словацькому місті Дубниця-над-Вагом, на території колишнього оборонного підприємства ZŤS. За часів Чехословаччини тут уже виготовляли БМП-1 та БМП-2, тому нова програма фактично повертає завод до його колишньої спеціалізації.

Однак відновлювати радянську машину в первісному вигляді словацькі інженери не збираються. За інформацією словацького видання Future Army, конструкцію корпусу повністю перевели в цифровий формат, розробили нову виробничу документацію та обладнання для зварювання.

Замість старих матеріалів застосовуватимуть сучасні броньові сталі, які використовують у західних бронемашинах. Виробник розраховує покращити захист та ергономіку, хоча конкретні показники бронестійкості ще не розкриває.

STV Machinery відповідатиме за виготовлення корпусів і частини компонентів. Остаточне складання, встановлення обладнання та випробування проводитиме STV Group.

Перші два корпуси вже виготовили

За словами директора спеціальних проєктів STV Group Павла Берана, підприємство завершило виготовлення двох прототипів. Перший корпус призначений для перевірки складання машини та встановлення систем озброєння. Другий використовують для фізичних і навантажувальних випробувань, зокрема перевірки міцності конструкції.

Підприємство вже готує серійне виробництво перших кількох десятків корпусів. Раніше повідомлялося про перспективну потужність до 100 машин на рік, але підтверджень досягнення цього показника наразі немає.

Окремою перевагою нової конструкції стане вибір силової установки. Замовникам планують запропонувати кілька варіантів двигунів, зокрема західного виробництва. Це може спростити постачання запасних частин та обслуговування техніки, адже оригінальна БМП-1 використовує радянський дизель УТД-20 потужністю 300 кінських сил.

Чи отримає Україна нові БМП-1

Найбільша інтрига стосується замовника. Словацький виробник підтверджує, що працює для іноземного клієнта, але не розголошує його назву з комерційних та безпекових міркувань. Польське Defence24 зазначає, що низка джерел раніше називала потенційним замовником Україну. Однак офіційного підтвердження цього немає.

Для української армії БМП-1 залишається знайомою платформою, яку військові та ремонтні підприємства добре освоїли за десятиліття експлуатації. Як раніше розповідав Мілітарі 24, Україна навіть отримала БМП-1 із приватного військового музею в Данії. Машину разом із гусеничним транспортером МТ-ЛБ передали для відновлення та можливого повернення до служби.

Водночас наявність великого досвіду експлуатації БМП-1 не означає, що нова словацька машина автоматично відповідатиме вимогам сучасного поля бою. Її можливості значною мірою залежатимуть від рівня бронювання, встановленого озброєння та протимінного захисту.

Словацька оборонна промисловість уже активно працює на потреби України. Зокрема, Мілітарі 24 повідомляв про масштабне нарощування виробництва 155-міліметрових снарядів на словацьких заводах, які збільшують експорт попри політичну позицію уряду Роберта Фіцо.

Яке озброєння отримають нові БМП

Штатна радянська БМП-1 оснащена 73-міліметровою гладкоствольною гарматою 2А28 "Грім", кулеметом ПКТ та протитанковим ракетним комплексом "Малютка". Однак для сучасної бойової машини такий комплекс озброєння вже застарілий.

Defence24 припускає, що словацькі БМП можуть отримати сучасні бойові модулі, зокрема українські "Січ" або БМ-7 "Парус", а також іспанську башту Guardian 30. Важливо, що це лише можливі варіанти оснащення. Виробник поки не повідомив, який саме бойовий модуль встановлять на серійні машини.

Концепція використання нових корпусів із сучасним озброєнням не є унікальною. Наприклад, Мілітарі 24 писав про український бронетранспортер OWL-APC, який отримав дистанційно керований бойовий модуль та посилений протимінний захист.

Водночас у Європі паралельно створюють значно важчі машини піхоти. Зокрема, Польща представила БМП Niedźwiedź масою понад 40 тонн із посиленим бронюванням, потужним двигуном та 30-міліметровою автоматичною гарматою.

Словацький проєкт пропонує інший підхід: використати відому конструкцію БМП-1, модернізувати її та налагодити виробництво без необхідності розробляти нову бойову машину з нуля.

Поки не повідомляється, коли завершаться випробування нових корпусів і скільки повністю укомплектованих машин планують передати замовнику. Також невідомо, чи збережуть вони здатність долати водні перешкоди вплав, якою володіла оригінальна БМП-1.