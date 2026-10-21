Как сообщает польское издание Defence24, словацкое предприятие STV Machinery завершает подготовку к серийному выпуску новых корпусов БМП-1.

Разработка началась в 2024 году, а сейчас компания уже изготовила два опытных образца и готовится выпустить первые несколько десятков машин. Полную сборку техники будет осуществлять STV Group.

БМП-1 получила новый корпус и современные материалы

Производство разместили в словацком городе Дубница-над-Вагом, на территории бывшего оборонного предприятия ZŤS. Во времена Чехословакии здесь уже производили БМП-1 и БМП-2, поэтому новая программа фактически возвращает завод к его прежней специализации.

Однако восстанавливать советскую машину в первоначальном виде словацкие инженеры не собираются. По информации словацкого издания Future Army, конструкцию корпуса полностью перевели в цифровой формат, разработали новую производственную документацию и оборудование для сварки.

Вместо старых материалов будут применяться современные броневые стали, которые используются в западных бронемашинах. Производитель рассчитывает улучшить защиту и эргономику, хотя конкретные показатели бронестойкости пока не раскрывает.

STV Machinery будет отвечать за изготовление корпусов и части компонентов. Окончательную сборку, установку оборудования и испытания будет проводить STV Group.

Первые два корпуса уже изготовлены

По словам директора по специальным проектам STV Group Павела Берана, предприятие завершило изготовление двух прототипов. Первый корпус предназначен для проверки сборки машины и установки систем вооружения. Второй используется для физических и нагрузочных испытаний, в частности проверки прочности конструкции.

Предприятие уже готовит серийное производство первых нескольких десятков корпусов. Ранее сообщалось о перспективной мощности до 100 машин в год, но подтверждений достижения этого показателя пока нет.

Отдельным преимуществом новой конструкции станет выбор силовой установки. Заказчикам планируют предложить несколько вариантов двигателей, в том числе западного производства. Это может упростить поставку запасных частей и обслуживание техники, ведь оригинальная БМП-1 использует советский дизель УТД-20 мощностью 300 лошадиных сил.

Получит ли Украина новые БМП-1

Самая большая интрига касается заказчика. Словацкий производитель подтверждает, что работает для иностранного клиента, но не разглашает его название из коммерческих соображений и соображений безопасности. Польское издание Defence24 отмечает, что ряд источников ранее называл потенциальным заказчиком Украину. Однако официального подтверждения этому нет.

Для украинской армии БМП-1 остается знакомой платформой, которую военные и ремонтные предприятия хорошо освоили за десятилетия эксплуатации. Как ранее сообщал "Милитари 24", Украина даже получила БМП-1 из частного военного музея в Дании. Машину вместе с гусеничным транспортером МТ-ЛБ передали для восстановления и возможного возвращения в строй.

В то же время наличие большого опыта эксплуатации БМП-1 не означает, что новая словацкая машина автоматически будет соответствовать требованиям современного поля боя. Ее возможности в значительной степени будут зависеть от уровня бронирования, установленного вооружения и противоминной защиты.

Словацкая оборонная промышленность уже активно работает на нужды Украины. В частности, "Милитари 24" сообщал о масштабном наращивании производства 155-миллиметровых снарядов на словацких заводах, которые увеличивают экспорт, несмотря на политическую позицию правительства Роберта Фицо.

Какое вооружение получат новые БМП

Штатная советская БМП-1 оснащена 73-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром", пулеметом ПКТ и противотанковым ракетным комплексом "Малютка". Однако для современной боевой машины такой комплекс вооружения уже устарел.

Defence24 предполагает, что словацкие БМП могут получить современные боевые модули, в частности украинские "Сич" или БМ-7 "Парус", а также испанскую башню Guardian 30. Важно, что это лишь возможные варианты оснащения. Производитель пока не сообщил, какой именно боевой модуль будет установлен на серийные машины.

Концепция использования новых корпусов с современным вооружением не является уникальной. Например, "Милитари 24" писал об украинском бронетранспортере OWL-APC, который получил дистанционно управляемый боевой модуль и усиленную противоминную защиту.

В то же время в Европе параллельно создают значительно более тяжелые пехотные машины. В частности, Польша представила БМП "Niedźwiedź" массой более 40 тонн с усиленным бронированием, мощным двигателем и 30-миллиметровой автоматической пушкой.

Словацкий проект предлагает иной подход: использовать известную конструкцию БМП-1, модернизировать ее и наладить производство без необходимости разрабатывать новую боевую машину с нуля.

Пока не сообщается, когда завершатся испытания новых корпусов и сколько полностью укомплектованных машин планируется передать заказчику. Также неизвестно, сохранят ли они способность преодолевать водные преграды вплавь, которой обладала оригинальная БМП-1.