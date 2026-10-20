Как сообщает издание Le Monde, в 2025 году экспорт словацких патронов для военного оружия, компонентов и запчастей достиг 2,1 миллиарда евро. Этот показатель вырос на 138,6% за год в результате масштабного перевооружения стран НАТО и потребностей украинского фронта.

Что известно о помощи Словакии

Одним из ключевых производственных центров стал город Снина на востоке Словакии, расположенный в 50 километрах от границы с Украиной. Местное предприятие производит корпуса для артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, которые активно используются Силами обороны Украины.

Производственную площадку в Снине эксплуатирует компания ZVS holding, половина акций которой с 2015 года принадлежит словацкому государству. Остальные 50% контролирует MSM Group – подразделение чешского оборонного концерна Czechoslovak Group (CSG).

За два года чешская снарядная инициатива обеспечила ВСУ 4,4 миллиона крупнокалиберных боеприпасов. Именно оружейная группа CSG сыграла в реализации этой программы определяющую роль.

Руководство CSG сообщило о дальнейшем расширении производственных линий в Словакии, включая автоматизированное снаряжение 155-миллиметровых снарядов. Кроме того, компания запустила лицензионное производство тяжелых боеприпасов непосредственно на территории Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии заявил, что его страна не будет участвовать в выделении нового кредита, который ЕС готовит для Украины. В то же время Фицо отметил, что Братислава не будет блокировать это финансовое решение партнеров.

Также он заявлял, что помогать Украине оружием и деньгами опасно.