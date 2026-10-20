Як повідомляє видання Le Monde, у 2025 році експорт словацьких набоїв для військової зброї, компонентів та запчастин досяг 2,1 мільярда євро. Цей показник зріс на 138,6% за рік внаслідок масштабного переозброєння країн НАТО та потреб українського фронту.

Що відомо про допомогу Словаччини

Одним із ключових виробничих центрів стало місто Снина на сході Словаччини, розташоване за 50 кілометрів від кордону з Україною. Місцеве підприємство виготовляє корпуси для артилерійських снарядів стандарту 155 міліметрів, які активно застосовують Сили оборони України.

Виробничий майданчик у Снині експлуатує компанія ZVS holding, половина акцій якої з 2015 року належить словацькій державі. Решту 50% контролює MSM Group – підрозділ чеського оборонного концерну Czechoslovak Group (CSG).

За два роки чеська снарядна ініціатива забезпечила ЗСУ 4,4 мільйона великокаліберних боєприпасів. Саме збройова група CSG відіграла в реалізації цієї програми визначальну роль.

Керівництво CSG повідомило про подальше розширення виробничих ліній у Словаччині, включно з автоматизованим спорядженням 155-міліметрових снарядів. Крім того, компанія запустила ліцензійне виготовлення важких боєприпасів безпосередньо на території України.

Нагадаємо, раніше прем'єр Словаччини заявив, що його країна не братиме участі у виділенні нового кредиту, який ЄС готує для України. Водночас Фіцо зазначив, що Братислава не блокуватиме це фінансове рішення партнерів.

Також він заявляв, що допомагати Україні зброєю і грошима небезпечно.



