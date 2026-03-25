У США крилаті ракети друкують на 3D-принтерах: технологія може стати проривом
- Компанія Divergent Technologies у США друкує корпуси крилатих ракет на 3D-принтері, знижуючи вартість до 200 – 500 тисяч доларів.
- Технологія дозволяє швидко масштабувати виробництво боєприпасів, а установки можуть виробляти різні продукти без переналаштування.
Американська компанія Divergent Technologies розгорнула інноваційне виробництво та друкує корпуси крилатих ракет на 3D-принтері. Ця технологія може стати основою арсеналу США в майбутньому.
Про це йдеться в матеріалі Axios.
Як у США друкують ракети?
На підприємстві працюють гігантські 3D-принтери розміром із морський контейнер, що під управлінням штучного інтелекту шар за шаром створюють корпуси для крилатих ракет з алюмінію та секретних сплавів.
Кожен такий принтер здатен щороку виробляти сотні корпусів ракет, вартість яких становить від 200 до 500 тисяч доларів. Для порівняння, стандартні ракети попередніх поколінь обходяться у 2 – 6 мільйонів доларів за одиницю.
Генеральний директор Divergent Лукас Цзінгер заявив, що зараз сучасні технології можуть стати справжнім проривом у світі.
Америка сьогодні має можливість створити провідну у світі виробничу базу, впровадивши передові технології,
– сказав він.
З початку війни з Іраном три тижні тому компанія, як і інші оборонні підрядники, фіксує різке зростання інтересу до своєї продукції.
За словами Цзінгера, у Пентагоні сформувався консенсус щодо необхідності масштабного виробництва боєприпасів уже зараз, а не в майбутньому, що й прискорило розвиток бізнесу.
У компанії називають свою технологію "один завод – будь-який продукт". Ті самі установки, що друкують ракети, можуть без переналаштування виготовляти деталі підвіски для суперкарів McLaren. Завдяки такому підходу компанія нещодавно змогла пройти шлях від ескізу ракети до її першого польоту всього за 71 день.
