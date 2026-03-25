Об этом говорится в материале Axios.

Как в США печатают ракеты?

На предприятии работают гигантские 3D-принтеры размером с морской контейнер, что под управлением искусственного интеллекта слой за слоем создают корпуса для крылатых ракет из алюминия и секретных сплавов.

Каждый такой принтер способен ежегодно производить сотни корпусов ракет, стоимость которых составляет от 200 до 500 тысяч долларов. Для сравнения, стандартные ракеты предыдущих поколений обходятся в 2 – 6 миллионов долларов за единицу.

Генеральный директор Divergent Лукас Цзингер заявил, что сейчас современные технологии могут стать настоящим прорывом в мире.

Америка сегодня имеет возможность создать ведущую в мире производственную базу, внедрив передовые технологии,

– сказал он.

С начала войны с Ираном три недели назад компания, как и другие оборонные подрядчики, фиксирует резкий рост интереса к своей продукции.

По словам Цзингера, в Пентагоне сформировался консенсус о необходимости масштабного производства боеприпасов уже сейчас, а не в будущем, что и ускорило развитие бизнеса.

В компании называют свою технологию "один завод – любой продукт". Те же установки, печатающие ракеты, могут без перенастройки изготавливать детали подвески для суперкаров McLaren. Благодаря такому подходу компания недавно смогла пройти путь от эскиза ракеты до ее первого полета всего за 71 день.

