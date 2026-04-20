Досі не під санкціями: ГУР розкрило понад 100 підприємств, пов'язаних з виробництвом Су-57

ГУР оприлюднило дані про 103 підприємства, які беруть участь у виробництві російських винищувачів Су-57. Третина з них досі не перебуває під санкціями.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

Дивіться також Домовилися про 10-річні договори з трьома ключовими країнами, – Зеленський

Хто розвиває бойову авіацію Росії?

ГУР МО на порталі War&Sanctions показали інтерактивну 3D-модель багатоцільового російського винищувача Су-57. Також стало відомо про 103 підприємства, що залучені до виробництва літака.

Серед фірм розвідка ідентифікувала Санкт-петербурзький ВАТ "Красний Октябрь". Це виробник допоміжних силових установок – газотурбінних двигунів-енергоблоків.

Також виявилось, що Національний інститут авіаційних технологій розробляє конструкцію багатофункціонального силікатного скління кабіни літака.

Інші інститути, приватні компанії та ТОВ займаються, зокрема, спеціальними покриттями на деталі, виробляють авіаційні шини та системи моніторингу для Су-57.

За даними ГУР, третина цих підприємств не перебуває під санкціями жодної з країн відповідної коаліції. Це й надалі надає їм можливість розвивати бойову авіацію Росії завдяки доступу до іноземних технологій і комплектуючих.

Розвідка наголошує, що посилити обороноздатність України та зробити внесок у подальшу стабільність і безпеку світу можна, перекривши доступ ВПК Росії до новітніх технологій.

Росіяни нещодавно втратили два літаки