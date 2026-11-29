Росія 29 листопада вперше оснастила підводний човен гіперзвуковими ракетами "Циркон". Такий крок Кремля орієнтований на протистояння з країнами НАТО та залякування союзників Києва.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу прокоментував дані Інституту вивчення війни щодо нового озброєння ворожого флоту.

Для кого це становить небезпеку

За його словами, пусків таких ракет з атомних субмарин по території України не фіксували, тож для нашої держави це не несе прямої загрози. Цей крок ворога насамперед спрямований на створення напруги у північних широтах і протистояння з країнами Заходу.

Нас це дуже мало стосується, насправді. Це стосується в основному країн НАТО, тому що атомні підводні човни, вони переважно застосовуються Росією в північних широтах або на Далекому Сході. Фактів і випадків запуску цих ракет по території України із атомних підводних човнів не було. Були тільки запуски "Калібрів" з підводних човнів у Чорному морі і одиночні випадки були з Каспійського моря,

– пояснив Мусієнко.

Розширення російських ударних спроможностей безпосередньо впливає на безпеку США, Канади та країн Північної Європи. Окрім того, через поступове танення льодовиків Кремль прагне встановити спільний із Китаєм контроль над Північним морським шляхом.

Застосування і використання атомних підводних човнів в арктичних широтах завжди становлять особливу небезпеку. Товщина льоду мінімізує можливості виявляти запуски ракет на ранніх стадіях і бачити загалом субмарини. Саме тому американці свого часу боролися за розширення військової присутності в Гренландії,

– зазначив аналітик.

Олександр Мусієнко прокоментував те, що Росія вперше озброїла підводний човен ракетами "Циркон": відео

Шантаж союзників і пріоритетні моря для України

Публічні заяви щодо ракет "Циркон", так само як і показові маневри комплексів "Ярс", є складниками шантажу Москви для зниження військової підтримки України. Російське командування намагається налякати західних партнерів можливими загрозами їхній безпеці.

Водночас для українських сил ключовими театрами дій залишаються зовсім інші водні рубежі, де захисники вже демонструють успішні операції. Йдеться про Чорне, Середземне та Балтійське моря, де виконуються нагальні безпекові завдання держави.

Раніше аналітики ISW вказували, що ворог озброїв "Цирконами" атомну субмарину "Перм", намагаючись скористатися обмеженими темпами виготовлення перехоплювачів на Заході.