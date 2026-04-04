Яка українська оборонна розробка може врятувати Токіо від російських "Шахедів"

Terra Drone Corporation інвестує в українську Amazing Drones, яка розробляє дрони-перехоплювачі Terra A1 для боротьби з повітряними загрозами. У компанії кажуть, що Україна для них – це не лише новий ринок, а й середовище, де оборонні технології проходять найжорсткішу перевірку в реальних бойових умовах, передає 24 Канал з посиланням на інтервʼю з Тору Токусіге.

Чим важливий український досвід?

За словами CEO Terra Drone Тору Токусіге, він уже кілька разів приїжджав в Україну та за останні шість місяців провів зустрічі більш ніж зі 100 українськими дроновими компаніями. Він наголосив, що український ринок змінюється дуже швидко, а окремі ніші – насамперед сегмент дронів-перехоплювачів – залишаються особливо перспективними.

На думку Тору, саме в цій сфері Україна накопичила унікальний досвід, який можна масштабувати за межами країни. Під час цих зустрічей, як розповів CEO Terra Drone, він дійшов висновку, що FPV-дрони вже стали масовим і добре освоєним сегментом, тоді як перехоплювачі мають ще вищу стратегічну цінність.

Тору Токусіге та перехоплювач Terra A-1 / Фото Антона Ткаченка

Тору Токусіге зазначив, що в Україні щодня фіксують масовані атаки російських "Шахедів", а відповідь на них часто потребує дорогих ракет, що створює серйозну проблему вартості.

Чи є загроза Японії?

Водночас японський топменеджер пов’язує український досвід із безпековими викликами для самої Японії. Він звернув увагу, що дальність російських дронів може становити близько 2000 кілометрів, а це, за його словами, створює ризики не лише для Токіо, а й для інших регіонів, зокрема Саппоро чи Кокури.

Це справді небезпечна ситуація і багато в чому подібна до тієї, з якою стикається Україна. У разі війни ми фактично опиняємося в подібних умовах, – сказав Тору Токусіге.

Він також додав, що намагався пояснити цю логіку японському міністерству оборони, але там не одразу усвідомили масштаб ризику. Terra Drone, за його словами, не обмежується інвестицією в Amazing Drones і вже шукає можливості для співпраці з іншими українськими стартапами у сфері дронів.

Компанія розглядає український defense-tech не тільки як спосіб увійти в новий сегмент ринку, а і як інструмент, який може допомогти Японії підготуватися до викликів, що дедалі більше нагадують український сценарій.

Що ще відомо про угоду Terra Drone з Amazing Drones?

Японська компанія Terra Drone разом з українською Amazing Drones запускають на ринок дрон-перехоплювач Terra A1 для боротьби з "Шахедами".

Дрон Terra A1 має швидкість до 300 км/год, дальність польоту 30-35 км і вартість 2,5-3 тисячі доларів, з можливістю додавання наземної станції в майбутньому.



