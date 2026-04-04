Яка українська оборонна розробка може врятувати Токіо від російських "Шахедів"
- Японська Terra Drone Corporation інвестує в українську Amazing Drones, яка розробляє дрони-перехоплювачі Terra A1.
- Український досвід у сфері дронів, зокрема дронів-перехоплювачів, визнаний стратегічно цінним для безпеки Японії.
Японська Terra Drone Corporation заходить на український ринок із інвестицією в Amazing Drones, яка розробляє дрони-перехоплювачі Terra A1 для протидії повітряним загрозам. У компанії прямо пов’язують цей крок не лише з бізнесом, а й із уроками української війни, які можуть бути важливими для безпеки самої Японії.
Terra Drone Corporation інвестує в українську Amazing Drones, яка розробляє дрони-перехоплювачі Terra A1 для боротьби з повітряними загрозами. У компанії кажуть, що Україна для них – це не лише новий ринок, а й середовище, де оборонні технології проходять найжорсткішу перевірку в реальних бойових умовах, передає 24 Канал з посиланням на інтервʼю з Тору Токусіге.
Дивіться також "Шахеди" можуть долетіти до Токіо: чому Японія обирає українські дрони – інтерв'ю з виробником БпЛА
Чим важливий український досвід?
За словами CEO Terra Drone Тору Токусіге, він уже кілька разів приїжджав в Україну та за останні шість місяців провів зустрічі більш ніж зі 100 українськими дроновими компаніями. Він наголосив, що український ринок змінюється дуже швидко, а окремі ніші – насамперед сегмент дронів-перехоплювачів – залишаються особливо перспективними.
На думку Тору, саме в цій сфері Україна накопичила унікальний досвід, який можна масштабувати за межами країни. Під час цих зустрічей, як розповів CEO Terra Drone, він дійшов висновку, що FPV-дрони вже стали масовим і добре освоєним сегментом, тоді як перехоплювачі мають ще вищу стратегічну цінність.
Тору Токусіге та перехоплювач Terra A-1 / Фото Антона Ткаченка
Тору Токусіге зазначив, що в Україні щодня фіксують масовані атаки російських "Шахедів", а відповідь на них часто потребує дорогих ракет, що створює серйозну проблему вартості.
Чи є загроза Японії?
Водночас японський топменеджер пов’язує український досвід із безпековими викликами для самої Японії. Він звернув увагу, що дальність російських дронів може становити близько 2000 кілометрів, а це, за його словами, створює ризики не лише для Токіо, а й для інших регіонів, зокрема Саппоро чи Кокури.
Це справді небезпечна ситуація і багато в чому подібна до тієї, з якою стикається Україна. У разі війни ми фактично опиняємося в подібних умовах, – сказав Тору Токусіге.
Він також додав, що намагався пояснити цю логіку японському міністерству оборони, але там не одразу усвідомили масштаб ризику. Terra Drone, за його словами, не обмежується інвестицією в Amazing Drones і вже шукає можливості для співпраці з іншими українськими стартапами у сфері дронів.
Компанія розглядає український defense-tech не тільки як спосіб увійти в новий сегмент ринку, а і як інструмент, який може допомогти Японії підготуватися до викликів, що дедалі більше нагадують український сценарій.
Що ще відомо про угоду Terra Drone з Amazing Drones?
- Японська компанія Terra Drone разом з українською Amazing Drones запускають на ринок дрон-перехоплювач Terra A1 для боротьби з "Шахедами".
- Дрон Terra A1 має швидкість до 300 км/год, дальність польоту 30-35 км і вартість 2,5-3 тисячі доларів, з можливістю додавання наземної станції в майбутньому.