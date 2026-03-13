Російський "Кремній Ел" знищено, – у Defense Express розкрили, як це вдалося

Російський завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську, який працював на військово-промисловий комплекс, зазнав удару крилатими ракетами. Підприємство було одним із ключових виробників електронних компонентів для російських ракет.

Головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу пояснив, що цей удар може мати серйозні наслідки для російського військового виробництва. Він також розповів, як саме ракети змогли прорвати російську протиповітряну оборону.

Як ракети Storm Shadow змогли вдарити по заводу в Брянську?

У Брянську під удар потрапило підприємство "Кремній Ел", по якому, за повідомленнями, випустили кілька крилатих ракет. Частина з них влучила безпосередньо у виробничі приміщення.

Нагадаємо! Український Генштаб підтвердив ураження заводу "Кремній Ел", який називали другим за масштабом виробником мікроелектроніки в Росії. Водночас найбільший у країні завод "Мікрон" у Зеленограді продовжує працювати, а попередні спроби його ураження у травні та липні 2025 року були безрезультатними.

Це викликало питання, як саме ракети змогли подолати російську протиповітряну оборону та дістатися об'єкта у глибині території. Під час планування таких ударів враховують не лише дальність польоту ракети, а й маршрут до цілі. Боєприпаси прокладають складну траєкторію, щоб обійти райони розміщення систем протиповітряної оборони противника. Для цього використовують рельєф місцевості та змінюють напрямок і висоту польоту.

Якщо просто запустити крилату ракету з пункту А в пункт Б по прямій, її можна просто подарувати ворогу. Її зіб'ють з 99% вірогідністю,

– пояснив Катков.

Саме тому заявлена дальність польоту не означає реальну глибину удару. Значну частину дистанції ракета може проходити зигзагоподібним маршрутом, щоб залишатися менш помітною для систем ППО. Такий підхід дозволяє збільшити шанси на прорив оборони і точне ураження цілі.

Крилата ракета завжди має летіти складним маршрутом з обходом районів протиповітряної оборони противника. Це норма, так воно має працювати,

– наголосив він.

Такий принцип використовується під час ударів по важливих об'єктах у глибині території противника. Саме завдяки цьому крилаті ракети можуть діставатися цілей навіть на значній відстані.

"Кремній Ел" був надто чутливим до такого удару

"Кремній Ел" працював не на фінальному етапі складання ракет, а на базовому рівні виробництва мікроелектроніки. Саме там виготовляли дрібні компоненти, з яких далі збирають мікросхеми, плати й електронні блоки для російського озброєння. У це підприємство Росія вкладала великі кошти ще у 2010-х роках, закуповуючи дороге західне обладнання в межах державних програм.

Знищили – це буде правильний варіант, тому що специфіка цього підприємства – це виробництво низової комплектуючої мікроелектроніки,

– наголосив Катков.

Найбільш технологічні процеси на заводі були зав'язані на спеціальні виробничі бокси з наджорсткими вимогами до середовища. Йшлося не просто про звичайний цех, а про простір, де критичними були мікроклімат, стерильність і стабільність умов. За такого виробництва навіть серйозне пошкодження приміщення вже означає удар не лише по будівлі, а по самій можливості щось випускати.

Там не більше однієї частинки пилу на один літр повітря. Ну то десь сім ракет Storm Shadow вкатило, можна вже не рахувати, який там пил,

– зауважив він.

Окремо Катков звернув увагу на характер ураження ракетою Storm Shadow. За його словами, пробоїни в даху показують лише місце входу, тоді як основний вибух відбувається вже всередині після пробиття перешкоди. Саме тому під найбільшим ударом опинилося дефіцитне обладнання, яке швидко замінити Росія не зможе.

Його відновлення – це не справа місяців, це середньострокова перспектива, чи взагалі це буде зроблено,

– підсумував експерт.

Тому в цьому випадку йдеться не про тимчасове пошкодження окремого цеху. Якщо знищене критичне обладнання і зірвані умови для такого виробництва, швидко повернути завод до попередньої роботи вже неможливо.

Удар по "Кремній Ел" вдарив по ланцюгу виробництва ракет

Продукція "Кремній Ел" не залишалася всередині одного заводу, а йшла далі по всьому виробничому ланцюгу російського ВПК. Саме тому удар по такому підприємству б'є не по одній конкретній ракеті, а по ширшій системі постачання комплектуючих.

Та продукція, яка вироблялась на "Кремній Ел", вона і в "Калібрах", і в "Іскандерах". Тобто вона масова,

– наголосив Катков.

Водночас знищення цього заводу не означає, що Росія миттєво втратить можливість виробляти ракети. На інших підприємствах ще можуть залишатися запаси вже виготовлених мікросхем, електронних блоків і комплектуючих, які раніше надійшли з цього майданчика. Але удар по такому виробництву ускладнює подальше поповнення цих запасів, бо йдеться про нижню і критично важливу ланку всієї системи.

Сказати, що після знищення "Кремній Ел" Росія перестала виробляти ракети, буде несправедливо,

– зауважив він.

За словами експерта, у такій ситуації логічніше бити не лише по кінцевому виробнику, який зазвичай захищений сильніше, а й по підприємствах, що випускають базову комплектацію. Сам "Кремній Ел" у Росії вважали одним із найбільших виробників мікроелектронних компонентів такого рівня, тому наслідки цього удару виходять далеко за межі одного цеху чи одного заводу.

Що відомо про удар по "Кремній Ел"?