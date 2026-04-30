Україна створила нову оборонну коаліцію з партнерами: що зміниться для закупівель

Україна та країни-партнери створили багатонаціональну коаліцію CORPUS у сфері оборонного забезпечення. Новий формат має стати постійною платформою для кращої координації закупівель і посилення обороноздатності.

Ініціатором створення коаліції виступила Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони України. Відповідний меморандум підписали представники агенцій 30 квітня в Києві. 24 Канал відвідав захід та розповідає детально.

Що саме передбачає нова коаліція?

CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) об’єднала закупівельні агенції України, Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Великої Британії. Коаліція має стати постійною платформою для посилення обороноздатності України та партнерів, а також для кращої координації й розвитку співпраці в умовах безпекових змін.

CORPUS стане розгалуженою системою закупівельних агенцій країн-партнерів. Це дозволить краще планувати закупівлі, формувати надійні ланцюги постачання, виявляти слабкі ланки. Також – обмінюватись досвідом, рішеннями та інструментами, посилюючи одне одного,

– зазначив директор директорату міністерства оборони України Артем Романюков.

Директор Агенції оборонних закупівель України ДОТ Арсен Жумаділов наголосив, що системи забезпечення працюють в умовах швидких змін і спільних загроз, тож потребують тіснішої координації між країнами. Він сказав, що CORPUS є наступним кроком у розвитку взаємодії з партнерами.

Підписанти меморандуму / Фото АОЗ ДОТ

Сьогодні системи забезпечення працюють в умовах швидких змін і спільних загроз, що вимагає тіснішої координації між країнами. Ми вже співпрацюємо з партнерами на практичному рівні, і CORPUS є наступним кроком у розвитку цієї взаємодії,

– зазначив директор Агенції оборонних закупівель України ДОТ Арсен Жумаділов.

Як працюватиме CORPUS?

Взаємодія між агенціями відбуватиметься на операційному рівні. Мовиться про обмін рішеннями щодо роботи з ринком, цифрових інструментів, антикорупційних і комплаєнс-практик, а також організації постачання. Жумаділов зазначив, що для України ця ініціатива дає можливість масштабувати досвід, сформований у ході повномасштабної війни, а для партнерів – отримати доступ до практичних рішень, які вже працюють у реальних умовах. Окремий інтерес до співпраці викликають ІТ-рішення ДОТ, які міністерство оборони впроваджує в межах цифрової трансформації.

Цифрові інструменти вже довели свою ефективність на практиці. Зокрема, йдеться про екосистему DOT-Chain: маркетплейс озброєння DOT-Chain Defence, систему управління харчуванням DOT-Chain Food та систему управління поставками оперативного рівня DOT-Chain Arsenal.