Україна працює над власною системою на кшталт Starlink: Зеленський розкрив деталі
Україна продовжує працювати над власною супутниковою системою зв'язку, яка може бути подібною до Starlink. Володимир Зеленський підтвердив, що відповідні напрацювання вже є.
Про це він розповів під час спілкування з журналістами в Києві.
Що відомо про власну супутникову систему України?
Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу над супутниковою системою, яка може стати аналогом або подібною до Starlink.
Є напрацювання. Ми працюємо над similar (схожим на – ІФ-У) Starlink,
– сказав Зеленський.
Водночас, президент наголосив, що було б справедливо надати Україні можливість використання супутникового інтернету Starlink для ударів по Росії.
"Чому справедливо? Тому що ми знаємо, що деякі держави будуть ділитися з Росією відповідними технологіями в кінці цього року, на початку наступного", – пояснив він.
Він додав, що Україна вдячна за працюючі технології.
Створення власної супутникової інфраструктури могло б посилити незалежність у сфері зв'язку та забезпечити додаткові можливості для передачі даних. Наразі Україна активно використовує супутниковий зв'язок Starlink, зокрема для забезпечення комунікацій в умовах російської агресії.
Нагадаємо, Україна вже отримала перші результати застосування дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими повітряними цілями. Володимир Зеленський повідомив, що найкращий показник наразі демонструють перехоплювачі "Барс" – близько 30% збиття цілей. За словами президента, це далекобійні дрони, які за своїми характеристиками "майже ракети".
Водночас Україна продовжує випробовувати інші моделі дронів-перехоплювачів. Окремо розвивається програма "Турелі", яку планують масштабувати для захисту різних об'єктів.
Зеленський висловив сподівання, що між виробниками виникне конструктивна конкуренція, яка допоможе підвищити ефективність засобів протидії російським дронам.