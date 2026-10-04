Ракета "Ніка" та перехоплювач "Спис": Зеленський анонсував нову зброю проти "Шахедів"

Українські інженери створили нову малу ракету "Ніка" та успішно протестували спільний з Німеччиною безпілотник-перехоплювач "Спис". Обидві розробки призначені для знищення ворожих ударних дронів з реактивними двигунами.

Про появу нових засобів ураження повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що відомо про нову зброю проти реактивних дронів?

Ракету "Ніка" планують використовувати для перехоплення реактивних безпілотників типу "Шахед".

За словами президента, розробка є українсько-німецьким проєктом.

Наразі ракету мають випробувати, після чого оцінять її ефективність.

Також Зеленський розповів про успішне випробування нового українсько-німецького перехоплювача "Спис".

Він подякував компаніям, які працювали над його створенням.

Під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Зеленський розповів, що Україна може отримати перші результати програми малих ракет уже в другій половині жовтня.

За його словами, країна одночасно розробляє кілька видів таких ракет для боротьби з реактивними безпілотниками.

Президент також зазначив, що Україна зараз збиває близько 85 – 92% звичайних "Шахедів".

Водночас ефективність боротьби з реактивними дронами становить близько 50 – 60%. У їхньому перехопленні, зокрема, допомагають винищувачі F-16.

Україна також розробляє дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними "Шахедами". Один із таких безпілотників, створений СБУ, військові вже успішно застосували.