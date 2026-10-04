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Military 24 Зброя і технології Ракета "Ніка" і перехоплювач "Спис": Зеленський анонсував нову зброю проти "Шахедів"
4 жовтня, 18:42
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Оновлено - 18:54, 4 жовтня

Ракета "Ніка" та перехоплювач "Спис": Зеленський анонсував нову зброю проти "Шахедів"

Анастасія Колеснікова

Українські інженери створили нову малу ракету "Ніка" та успішно протестували спільний з Німеччиною безпілотник-перехоплювач "Спис". Обидві розробки призначені для знищення ворожих ударних дронів з реактивними двигунами.

Про появу нових засобів ураження повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що відомо про нову зброю проти реактивних дронів?

Ракету "Ніка" планують використовувати для перехоплення реактивних безпілотників типу "Шахед".

За словами президента, розробка є українсько-німецьким проєктом. 

Наразі ракету мають випробувати, після чого оцінять її ефективність. 

Також Зеленський розповів про успішне випробування нового українсько-німецького перехоплювача "Спис". 

Він подякував компаніям, які працювали над його створенням. 

Під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Зеленський розповів, що Україна може отримати перші результати програми малих ракет уже в другій половині жовтня. 

За його словами, країна одночасно розробляє кілька видів таких ракет для боротьби з реактивними безпілотниками. 

Президент також зазначив, що Україна зараз збиває близько 85 – 92% звичайних "Шахедів". 

Водночас ефективність боротьби з реактивними дронами становить близько 50 – 60%. У їхньому перехопленні, зокрема, допомагають винищувачі F-16. 

Україна також розробляє дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними "Шахедами". Один із таких безпілотників, створений СБУ, військові вже успішно застосували. 

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