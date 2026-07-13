Таких у світі – одиниці: Україна отримала нову партію мобільних тренажерів F-16

Україна отримала нову партію мобільних тренажерів F-16 для підготовки більшої кількості пілотів. Таких комплексів у світі – лише одиниці.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Що відомо про тренажери F-16?

Очікується, що нова поставка збільшить інтенсивність тренувань і розширить можливості для підготовки більшої кількості екіпажів без втрати якості навчання.

Кожен тренажер F-16 розроблений спеціально для підготовки українських пілотів.

Тренажери можна оперативно переміщувати, що критично важливо для безпеки пілотів і збереження техніки в умовах постійних загроз.

Вони моделюють сценарії бойових місій, відпрацьовують швидкість реакції та ситуаційну обізнаність. При цьому не треба витрачати ресурс літаків і та наражати на ризик екіпажі. Технологія дозволяє детально моделювати виконання конкретних бойових завдань ще до вильоту на реальних літаках.

Тепер наші пілоти мають ще більше можливостей для тренувань, відпрацювання складних бойових сценаріїв і вдосконалення навичок без використання літаків. Продовжуємо посилювати спроможності Повітряних Сил і розбудовувати сучасну систему підготовки пілотів за стандартами НАТО,

– зазначив Михайло Федоров

Він подякував партнерам Коаліції спроможностей повітряних сил, урядам Нідерландів, Чехії та Австрії, а також компаніям-розробникам за надану підтримку.

Перші такі тренажери Україна отримала навесні.

Окрім того, було передано 10 легкомоторних навчальних літаків ALTO NG чеського виробництва для льотної підготовки курсантів і тренування пілотів.

У межах реалізації оборонної стратегії України Повітряні Сили також посилюються сучасними винищувачами. Так, нещодавно було офіційно підписано угоду зі Швецією на закупівлю 16 шведських багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen E. Вони з'являться в українському небі вже на початку 2029 року.