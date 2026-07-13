Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Что известно о тренажерах F-16?

Ожидается, что новая поставка повысит интенсивность тренировок и расширит возможности для подготовки большего количества экипажей без потери качества обучения.

Каждый тренажер F-16 разработан специально для подготовки украинских пилотов.

Тренажеры можно оперативно перемещать, что критически важно для безопасности пилотов и сохранности техники в условиях постоянных угроз.

Они моделируют сценарии боевых миссий, отрабатывают скорость реакции и ситуационную осведомленность. При этом не нужно расходовать ресурс самолетов и подвергать риску экипажи. Технология позволяет детально моделировать выполнение конкретных боевых задач еще до вылета на реальных самолетах.

Теперь у наших пилотов появилось еще больше возможностей для тренировок, отработки сложных боевых сценариев и совершенствования навыков без использования самолетов. Мы продолжаем укреплять потенциал Воздушных Сил и развивать современную систему подготовки пилотов в соответствии со стандартами НАТО,

– отметил Михаил Федоров

Он поблагодарил партнеров Коалиции способностей ВВС, правительства Нидерландов, Чехии и Австрии, а также компании-разработчики за оказанную поддержку.

Первые такие тренажеры Украина получила весной.

Кроме того, было передано 10 легкомоторных учебных самолетов ALTO NG чешского производства для летной подготовки курсантов и тренировок пилотов.

В рамках реализации оборонной стратегии Украины Воздушные Силы также укрепляются современными истребителями. Так, недавно было официально подписано соглашение со Швецией о закупке 16 шведских многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen E. Они появятся в украинском небе уже в начале 2029 года.