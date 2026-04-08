Десятки запитів на день: якою українською зброєю дуже зацікавився світ

Українські дрони та безпілотники привертають увагу світу завдяки ефективності, низькій ціні та швидкості виробництва. Україна має унікальну можливість зайняти лідируючу позицію на міжнародному ринку військових технологій.

Співзасновник української технологічної компанії Валерій Зарубін пояснив 24 Каналу, що все більше країн активно цікавляться закупівлею українських технологій та створенням спільних виробництв.

Дивіться також: Україна обігнала Росію: як ми стали першими у дронових атаках і чи вдасться втримати рівень

Чому українські дрони викликають інтерес у всьому світі?

Щодня ми отримуємо десятки запитів від різних країн, які хочуть купити наші дрони або стати партнерами наших виробників. Наразі практично весь світ розуміє ефективність наших засобів. Навіть США змушені звертатися до України, хоча Трамп раніше всіляко це заперечував. Це свідчить про те, що наш ВПК став одним із найбільш дієвих у світі,

– сказав Зарубін.

Партнерів приваблює ціна та швидкість виробництва українських дронів – математика війни показує, що збиття дешевого дрона дорогою ракетою – невигідна схема.

Навіть збільшення виробництва американських перехоплювачів Patriot в кілька разів дає лише декілька тисяч одиниць зброї на рік, тоді як Україна відбиває атаки по 600 дронів одночасно, і такої кількості вистачить максимум на тиждень. Тому дорога зброя стає неефективною проти масованих атак безпілотників на кшталт "Шахеда".

Українські виробники готові до експорту дронів і мають усі необхідні ресурси, але експерт обмежений міжнародною політикою та потребує узгодження президента. Вже сьогодні розпочалась міжнародна співпраця щодо спільного виробництва та постачання військових технологій,

– сказав Зарубін.

Військова промисловість стала "золотою жилкою" України, яку вдалось виробити ціною життів захисників, і має стати флагманом національної економіки після війни.

"Україна має вікно можливостей, оскільки володіє не лише зброєю, а й має людей, здатних її виробляти та вдосконалювати. У сучасній війні найважливіше не те, яка зброя у тебе сьогодні, а яка буде завтра і як швидко вона з’явиться", – наголосив експерт.

Зверніть увагу! Представник компанії-виробника дронів TechEx вважає, що в Україні немає повністю безпечних місць для виробництва зброї. Тому в перспективі розглядають варіанти підземного виробництва і часткового вивезення виробництва певних компонентів до країн-партнерів.

Що ще відомо про виробництво озброєння в Україні?