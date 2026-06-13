Українці створилу нову авіабомбу спеціально під дрони: окупанти налякані

Українські військові почали використовувати нові снаряди, які скидатимуться з дронів. Особливістю цих боєприпасів є здатність вибухати після пробиття перешкоди.

Про нову українську розробку пише Forbes.

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Що відомо про нову зброю?

Російські воєнкори у соціальних мережах почали поширювати фото нової бомби, яку ЗСУ скидають з безпілотників. Українська новинка, хоча й має доволі простий вигляд, демонструє вражаючу ефективність. Вона має міцний загострений носовий елемент для проникнення у ґрунт, видовжену конструкцію для концентрації ударної сили та підривач із затримкою, який спрацьовує після проникнення всередину укриття.

Окупанти дуже стурбовані появою цієї технології. Бо вона позбавляє їх безпечного місця. FPV-дрони змусили російські війська переховуватись під землею, покрити дороги та об'єкти сітками, дротяними клітками та сталевою сіткою.

Проте інноваційний снаряд, який скидають з дронів, пробиває цю оборону. Україна вже масово виготовляє нову зброю.

Які особливості нових снарядів?

Боєприпас має масу 11 кілограмів. З висоти кількох десятків чи сотень метрів він може пробити від 30 до 100 сантиметрів ґрунту. Новий снаряд може пройти крізь земляний шар і вибухнути вже під поверхнею. Однією з головних особливостей нової зброї – є її здатність долати поширені засоби захисту від БпЛА, в першу чергу для захисту від FPV-дронів та звичайних легких "скидів". Нові проникаючі бомби можуть зробити їх менш ефективними.

До того ж важкі бомбардувальники використовують системи точного наведення. Це дає можливість скидати снаряди по рухомих цілях.

Це викликає особливе занепокоєння у росіян, тому що Україна має вирішальну перевагу у важких бомбардувальниках. Росія суттєво відстає від розгортання цих дронів у великих масштабах, тому не має відповіді на українську розробку.

Ukraine's small penetration bomb that can be dropped by drones.

Should be effective for punching through roofs, light fortifications, vehicle armor, and trench covers before detonating. pic.twitter.com/5sMM9bn1lx — Igor Sushko (@igorsushko) June 3, 2026

Українські інновації на фронті

Україна робить ставку на модернізацію дронів середньої дальності. Нові моделі стійкіші до засобів РЕБ і можуть автономно знаходити та вражати цілі – склади пального, боєприпасів і командні пункти – на відстані до 150 кілометрів від лінії фронту.

Також, нещодавно вітчизняна компанія YARTURA розробила дрон-перехоплювач DANCER 4.5.0, здатний полювати на ворожі безпілотники зі швидкістю до 450 кілометрів на годину. Новинка оснащена системою штучного інтелекту, яка дозволяє повторно атакувати ціль у разі першого промаху.