Останні два роки війна дронів на фронті довжиною понад 1300 кілометрів перебувала у своєрідному глухому куті через масове використання Росією FPV-дронів на оптоволокні. Про це пише Bloomberg.

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Як Україна вдосконалила дрони для ударів по окупантах?

Оптоволокні дрони нечутливі до радіоелектронного придушення, оскільки мають фізичний кабель зв'язку з оператором. Також вони можуть літати на понад 30 кілометрів. Але їхня бойова частина значно втрачає ефективність на дистанціях понад 15 кілометрів.

Тим часом новітні українські дрони зі штучним інтелектом можуть діяти на значно більшій відстані.

Україна зробила ставку на модернізацію дронів середньої дальності. Нові моделі стійкіші до засобів РЕБ і можуть автономно знаходити та вражати цілі – склади пального, боєприпасів і командні пункти – на відстані до 150 кілометрів від лінії фронту.

Перевагою українських дронів також є доступ до мережі SpaceX Starlink, тоді як російські безпілотники часто мають проблеми зі стабільним мобільним інтернетом.

Одна з причин перелому ситуації на користь України стало рішення Міноборони від серпня 2025 року. Відтоді усі бойові підрозділи почали використовувати єдину систему управління боєм. Це покращило координацію та планування операцій.

Завдяки ударам дронів Україна успішно руйнувала російську логістику в глибині фронту та розширювала "зону ураження", щоб ворожі штурмові групи не могли безпечно просуватися.

Систематичні удари по російській ППО створювали "дірки" в обороні, що дозволяло українцям ефективніше бити по ворожих вантажівках із пальним, їжею та боєприпасами.

Попри успіхи України, експерти застерігають від надмірного оптимізму. Росія може адаптуватися – розосереджувати склади, встановлювати захисні сітки та перекидати додаткові засоби ППО. Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос прогнозує, що Росія знайде спосіб нейтралізувати українську перевагу приблизно протягом шести місяців.

Наразі атаки дронів середньої дальності стримують просування російських військ і ускладнюють постачання окупаційних сил.