Последние два года война дронов на фронте протяженностью более 1300 километров находилась в своеобразном тупике из-за массового использования Россией FPV-дронов на оптоволокне. Об этом пишет Bloomberg.

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Как Украина усовершенствовала дроны для ударов по оккупантам?

Оптоволоконные дроны нечувствительны к радиоэлектронному подавлению, поскольку имеют физический кабель связи с оператором. Также они могут летать на расстояние более 30 километров. Но их боевая часть значительно теряет эффективность на дистанциях свыше 15 километров.

Между тем новейшие украинские дроны с искусственным интеллектом могут действовать на значительно большем расстоянии.

Украина сделала ставку на модернизацию дронов средней дальности. Новые модели более устойчивы к средствам РЭБ и могут автономно находить и поражать цели – склады топлива, боеприпасов и командные пункты – на расстоянии до 150 километров от линии фронта.

Преимуществом украинских дронов также является доступ к сети SpaceX Starlink, тогда как российские беспилотники часто испытывают проблемы со стабильным мобильным интернетом.

Одной из причин перелома ситуации в пользу Украины стало решение Минобороны от августа 2025 года. С тех пор все боевые подразделения начали использовать единую систему управления боем. Это улучшило координацию и планирование операций.

Благодаря ударам дронов Украина успешно разрушала российскую логистику в глубине фронта и расширяла «зону поражения», чтобы вражеские штурмовые группы не могли безопасно продвигаться.

Систематические удары по российской ПВО создавали «дыры» в обороне, что позволяло украинцам эффективнее наносить удары по вражеским грузовикам с топливом, едой и боеприпасами.

Несмотря на успехи Украины, эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма. Россия может адаптироваться – рассеивать склады, устанавливать защитные сетки и перебрасывать дополнительные средства ПВО. Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос прогнозирует, что Россия найдет способ нейтрализовать украинское преимущество примерно в течение шести месяцев.

В настоящее время атаки дронов средней дальности сдерживают продвижение российских войск и затрудняют снабжение оккупационных сил.