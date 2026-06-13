Про нову українську розробку пише Forbes.

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Що відомо про нову зброю?

Російські воєнкори у соціальних мережах почали поширювати фото нової бомби, яку ЗСУ скидають з безпілотників. Українська новинка, хоча й має доволі простий вигляд, демонструє вражаючу ефективність. Вона має міцний загострений носовий елемент для проникнення у ґрунт, видовжену конструкцію для концентрації ударної сили та підривач із затримкою, який спрацьовує після проникнення всередину укриття.

Окупанти дуже стурбовані появою цієї технології. Бо вона позбавляє їх безпечного місця. FPV-дрони змусили російські війська переховуватись під землею, покрити дороги та об'єкти сітками, дротяними клітками та сталевою сіткою.

Проте інноваційний снаряд, який скидають з дронів, пробиває цю оборону. Україна вже масово виготовляє нову зброю.

Які особливості нових снарядів?

Боєприпас має масу 11 кілограмів. З висоти кількох десятків чи сотень метрів він може пробити від 30 до 100 сантиметрів ґрунту. Новий снаряд може пройти крізь земляний шар і вибухнути вже під поверхнею. Однією з головних особливостей нової зброї – є її здатність долати поширені засоби захисту від БпЛА, в першу чергу для захисту від FPV-дронів та звичайних легких "скидів". Нові проникаючі бомби можуть зробити їх менш ефективними.

До того ж важкі бомбардувальники використовують системи точного наведення. Це дає можливість скидати снаряди по рухомих цілях.

Це викликає особливе занепокоєння у росіян, тому що Україна має вирішальну перевагу у важких бомбардувальниках. Росія суттєво відстає від розгортання цих дронів у великих масштабах, тому не має відповіді на українську розробку.

Українські інновації на фронті

Україна робить ставку на модернізацію дронів середньої дальності. Нові моделі стійкіші до засобів РЕБ і можуть автономно знаходити та вражати цілі – склади пального, боєприпасів і командні пункти – на відстані до 150 кілометрів від лінії фронту.

Також, нещодавно вітчизняна компанія YARTURA розробила дрон-перехоплювач DANCER 4.5.0, здатний полювати на ворожі безпілотники зі швидкістю до 450 кілометрів на годину. Новинка оснащена системою штучного інтелекту, яка дозволяє повторно атакувати ціль у разі першого промаху.