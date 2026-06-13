О новой украинской разработке пишет Forbes.

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Что известно о новом оружии?

Российские военные корреспонденты в социальных сетях начали распространять фото новой бомбы, которую ВСУ сбрасывают с беспилотников. Украинская новинка, хотя и имеет довольно простой вид, демонстрирует поразительную эффективность. Она имеет прочный заостренный носовой элемент для проникновения в грунт, удлиненную конструкцию для концентрации ударной силы и взрыватель с задержкой, который срабатывает после проникновения внутрь укрытия.

Оккупанты очень обеспокоены появлением этой технологии. Потому что она лишает их безопасного места. FPV-дроны заставили российские войска укрываться под землей, покрывать дороги и объекты сетками, проволочными клетками и стальной сеткой.

Однако инновационный снаряд, который сбрасывают с дронов, пробивает эту оборону. Украина уже массово производит новое оружие.

Каковы особенности новых снарядов?

Боеприпас имеет массу 11 килограммов. С высоты нескольких десятков или сотен метров он может пробить от 30 до 100 сантиметров грунта. Новый снаряд может пройти сквозь земляной слой и взорваться уже под поверхностью. Одной из главных особенностей нового оружия является его способность преодолевать распространенные средства защиты от БПЛА, в первую очередь для защиты от FPV-дронов и обычных легких "скидов". Новые проникающие бомбы могут сделать их менее эффективными.

К тому же тяжелые бомбардировщики используют системы точного наведения. Это дает возможность сбрасывать снаряды по движущимся целям.

Это вызывает особое беспокойство у россиян, так как Украина имеет решающее преимущество в тяжелых бомбардировщиках. Россия существенно отстает от развертывания этих дронов в больших масштабах, поэтому не имеет ответа на украинскую разработку.

Украинские инновации на фронте

Украина делает ставку на модернизацию дронов средней дальности. Новые модели более устойчивы к средствам РЭБ и могут автономно находить и поражать цели — склады горючего, боеприпасов и командные пункты — на расстоянии до 150 километров от линии фронта.

Также недавно отечественная компания YARTURA разработала дрон-перехватчик DANCER 4.5.0, способный охотиться на вражеские беспилотники со скоростью до 450 километров в час. Новинка оснащена системой искусственного интеллекта, которая позволяет повторно атаковать цель в случае первого промаха.