Україна запропонувала Японії партнерство в сфері оборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів переговори зі своїм японським колегою Сіндзіро Коїдзумі. Сторони обговорювали можливість співпраці в питаннях безпеки.

Український посадовець подякував Японії за допомогу. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Про що говорили міністри?

У суботу, 7 листопада, очільники оборонних відомств України та Японії Євген Хмара та Сіндзіро Коїдзумі провели зустріч у онлайн форматі. Київ повідомив, що готовий ділитись із Токіо досвідом ведення сучасної війни.

Хмара подякував колезі за підтримку, зокрема передачі спеціальної автомобільної техніки. Також міністри обговорили програми медичної реабілітації поранених українських військовослужбовців.

Під час розмови українська сторона окреслила поточну безпекову ситуацію на тлі посилення російських ударів по мирних містах. Основними викликами для систем протиповітряної оборони залишаються балістичні ракети та реактивні безпілотники.

Євгеній Хмара ознайомив закордонного колегу з конкретними кроками для ефективної протидії цим ударам. Він відзначив готовність України налагодити регулярний обмін оперативною інформацією задля розвитку довгострокового оборонного партнерства.

Готуємо програми обміну досвідом з країнами-партнерами. В першу чергу це наш унікальний досвід оборони на полі бою. Сили оборони постійно адаптуються до сучасних загроз. Досвід українських воїнів може зміцнити безпеку інших країн,

– зазначив Євгеній Хмара.

Він додав, що українські оборонці продовжують удосконалювати методи боротьби з повітряними цілями просто на полі бою, що робить цей досвід надзвичайно цінним для армій держав-партнерів.

Нагадаємо, у жовтні цього року Міністерство оборони Японії уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української компанії SkyFall. Сіндзіро Коїдзумі тоді відзначав досвід України у вдосконаленні військових технологій.