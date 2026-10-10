Міністерство оборони Японії уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української компанії SkyFall. Про це 9 жовтня під час пресконференції заявив міністр оборони країни Сіндзіро Коїдзумі.

Що заявив міністр оборони Японії?

Міністр оборони підтвердив, що країна вже домовилася про закупівлю українських дронів-перехоплювачів, і наголосив, що їх хочуть отримати якнайшвидше.

Міністерство оборони Японії вже уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української компанії SkyFall. Наразі ми працюємо над тим, щоб забезпечити їх постачання якомога швидше,

– заявив Коїдзумі.

Чого Японія хоче навчитися в України?

Коїдзумі окремо відзначив український досвід розробки та швидкого вдосконалення оборонних технологій. Він звернув увагу на швидкий цикл зворотного зв’язку, завдяки якому нові модифікації дронів із покращеними характеристиками з’являються кожні 2–3 тижні.

За словами міністра, Японії є чого повчитися в України як у розвитку оборонної промисловості, так і у зміцненні виробничої бази. Він наголосив, що країні необхідно посилювати власні спроможності стримування та реагування, а конкретні рішення для цього японська сторона вивчатиме надалі.

Які дрони виробляє SkyFall?

Українська компанія виробляє перехоплювачі P1-SUN у кількох модифікаціях. Зокрема, є версія з модулем штучного інтелекту, а також варіант зі збільшеною швидкістю польоту, призначений для знищення реактивних безпілотників.

Перехоплювач P1-SUN JetKiller / Фото REUTERS

Нещодавно були оприлюднені кадри, на яких український перехоплювач P1-SUN JetKiller знищує російський реактивний дрон "Герань-5".

Раніше ми писали про те, що реактивні дрони росіян стали швидшими, тому Україна разом із Німеччиною розробляє нову систему, яка зможе перехоплювати навіть реактивні модифікації російських дронів.