Від першої роботизованої місії й дотепер: у "Хартії" розкрили, як змінилися такі операції

Сьогодні наземні роботизовані комплекси виконують на фронті важливі завдання, допомагаючи військовим у бойових діях, логістиці, евакуації, постачанні. Такий стрімкий розвиток роботехніки відбувся впродовж 1,5 року.

Лейтенант Андрій Копач із позивним "Математик", командир роти наземних роботизованих систем полку "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія", розповів 24 Каналу, якого прогресу у застосуванні наземних роботизованих комплексів (НРК) досяг його підрозділ. Адже "Хартія" проводила операції із використанням НРК з кінця 2024 року.

Як удосконалилося застосування НРК за останні роки?

Копач зазначив, що у першій роботизованій місії було залучено в рази більше людей, репетицій. Були технічні рішення на декілька поколінь примітивніші. Було складно дотримуватися таймінгів, розписувати кожну мить планування для окремого засобу як в повітрі, так і на землі.

"Це створювало велику частину роботи й було дійсно дуже складно, беручи до уваги, що тоді засоби були, м'яко кажучи, доволі "сирими" й оцінити, як добре вони приїдуть в тих чи інших умовах на тому маршруті, було складно", – пояснив командир роти НРК.

Також на початку, за його словами, доводилося шукати схожі райони, маршрути й тренуватися. Крім того, тоді люди перебували безпосередньо на позиціях і не існувало кілзони такої, як зараз. Це відбувалося на рівні операторів FPV та Mavic, де вони буквально з ними працювали з тих позицій для того, щоб забезпечити один дрон.

"Зараз це працює набагато легше, де ми можемо операторів залучати як з позицій, так і з віддалених районів для управління засобом. Тому це спростило застосування таких роботів для ударних операцій", – наголосив "Математик".

Варто знати. Військові корпусу "Хартія" у лютому 2026 року в Куп'янську провели складну операцію із застосуванням НРК. Їм вдалося зачистити позицію та ліквідувати 10 окупантів. Як розповів командир роти наземних роботизованих систем полку "Лава" 2 корпусу НГУ "Хартія" Андрій "Математик" Копач, для того, щоб вибити ворога з позиції, довелося застосувати три НРК. Перший перевозив термобаричні ракети, які завдали ударів по будівлі, де засів ворог. А ще два тяжкі наземні дрони-камікадзе відпрацювали по укриттю окупантів. Оператори, які управляли дронами, перебували за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Виставляти НРК далеко від виконання завдання допомогла мобільна група. "Математик" пояснив, що сприяли здійсненню цієї операції "правильне планування, погодні умови та удача".

Водночас з 2024 року дуже сильно змінилися самі засоби з погляду своєї прохідності, варіативності, можливості застосування. Щодо останнього мовиться про інтеграції під різне програмне забезпечення, різні турелі, як під кулеметні історії з Browning чи гранатометами, чи під ракети. Є, за його словами, схожі альтернативні рішення, але не в такій кількості.

Це зараз легше зробити з технічного погляду, але з тактичного боку це нині в рази складніше,

– підкреслив він.

Він додав, що райони, де потрібно виставити або забезпечити, щоб засоби очікували і чергували, набагато небезпечніші, краще проглядаються противником, ніж це було в той період, коли виконувалася місія роботизовано. Тому технічно відбулося просування, а тактично – все важче.

Як НРК змінюють українське військо?

Юрій Поріцький у своїй авторській колонці зазначив, що у 2026 році НРК змінюватимуться у бік напівавтономних режимів. Це є один із найскладніших технічних викликів. Проте, на його думку, наразі не варто розраховувати на ідеальну автономність. Проте перші робочі рішення мають з'явитися. Це, як вважає Поріцький, стане "стартовою точкою" щодо зменшення навантаження на операторів і масштабування застосування НРК.

Також речник 66-ї ОМБр Василь Денисюк зазначив, що НРК наразі виконують значну частину логістичних завдань. Йдеться про місії з евакуації українських поранених бійців. Це дозволяє не ризикувати життям евакуаційних команд. Роботу з евакуації пораненого військового виконує НРК. За словами речника, вже є непоодинокі випадки успішних евакуацій.

Крім того, один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу, Костянтин Немічев, розкрив, що Третій армійський корпус планує створити штурмові наземні роботизовані комплекси. Завдяки їхньому застосуванню має зменшитися кількість особового складу на передній лінії.