Росіяни бідкаються через Patriot: чи справді Бухарест почне виготовляти ракети для України

Після заяв про можливе ліцензійне виробництво ракет для Patriot з'явилися думки, зокрема у росіян, що його можуть розгорнути не в Україні, а в інших країнах Європи. Водночас у Румунії, яка була однією з країн про яку було найбільше припущень, заявляють, що попередні плани щодо такого виробництва досі не реалізовані.

Про це пише Defense Romania.

Чи можливе виробництво ракет до Patriot в Румунії?

Видання зазначає, що раніше справді було підписано меморандум про наміри організувати на території Румунії виробництво ракет SkyCeptor (PAAC-4), які можуть використовуватися у складі систем Patriot. Проте цей проєкт досі не реалізований.

Обговорення можливого розміщення виробництва активізувалося після заяв російських пропагандистів, які стверджують, що через безпекові ризики Україна нібито організує випуск ракет через європейські країни. На думку аналітиків, більш реалістичним варіантом залишається Німеччина. Там уже локалізоване виробництво ракет-перехоплювачів PAC-2 GEM-T, що значно спрощує розширення виробничих потужностей.

Водночас навіть у разі ухвалення відповідного рішення швидкого запуску виробництва очікувати не варто. За оцінками, від початку розгортання виробничих ліній до випуску перших ракет може пройти щонайменше півтора року. У цей період Україна й надалі залежатиме від постачання ракет-перехоплювачів із запасів країн-партнерів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже найближчими днями отримає від США нову партію ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Також, за його словами, з Дональдом Трампом досягнуто політичної домовленості щодо запуску виробництва таких ракет в Україні, а технічні групи вже готуються до реалізації проєкту.

Попри домовленість про виробництво ракет для Patriot, їхній випуск в Україні навряд чи розпочнеться раніше ніж за рік. За даними Reuters, союзники розглядають можливість налагодити виробництво в одній із європейських країн, оскільки створення таких потужностей потребує значного часу та складної інфраструктури.

Паралельно із отриманням американських Patriot Україна працює над створенням власної системи протиракетної оборони. Президент Володимир Зеленський вже наголосив на потребі мати "план Б", маючи на увазі розробку антибалістичного комплексу Freya від української компанії Fire Point. Аналітик британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Джек Вотлінг зазначає, що цей проєкт є технологічно складним і пов'язаний із ризиками, однак у разі успішної реалізації він здатен значно зміцнити можливості української протиповітряної оборони.