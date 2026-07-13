Об этом пишет Defense Romania.

Возможно ли производство ракет для Patriot в Румынии?

Издание отмечает, что ранее действительно был подписан меморандум о намерениях организовать на территории Румынии производство ракет SkyCeptor (PAAC-4), которые могут использоваться в составе систем Patriot. Однако этот проект до сих пор не реализован.

Обсуждение возможного размещения производства активизировалось после заявлений российских пропагандистов, утверждающих, что из-за рисков для безопасности Украина якобы организует выпуск ракет через европейские страны. По мнению аналитиков, более реалистичным вариантом остается Германия. Там уже локализовано производство ракет-перехватчиков PAC-2 GEM-T, что значительно упрощает расширение производственных мощностей.

В то же время даже в случае принятия соответствующего решения быстрого запуска производства ожидать не стоит. По оценкам, от начала развертывания производственных линий до выпуска первых ракет может пройти не менее полутора лет. В этот период Украина по-прежнему будет зависеть от поставок ракет-перехватчиков из запасов стран-партнеров.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже в ближайшие дни получит от США новую партию ракет-перехватчиков для систем Patriot. Кроме того, по его словам, с Дональдом Трампом достигнута политическая договоренность о запуске производства таких ракет в Украине, а технические группы уже готовятся к реализации проекта.

Несмотря на договоренность о производстве ракет для Patriot, их выпуск в Украине вряд ли начнется раньше, чем через год. По данным Reuters, союзники рассматривают возможность наладить производство в одной из европейских стран, поскольку создание таких мощностей требует значительного времени и сложной инфраструктуры.

Параллельно с получением американских Patriot Украина работает над созданием собственной системы противоракетной обороны. Президент Владимир Зеленский уже подчеркнул необходимость иметь "план Б", имея в виду разработку антибаллистического комплекса Freya от украинской компании Fire Point. Аналитик британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Джек Уотлинг отмечает, что этот проект является технологически сложным и сопряжен с рисками, однако в случае успешной реализации он способен значительно укрепить возможности украинской противовоздушной обороны.